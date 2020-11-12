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中國國際貿易學會：資本都趨利 外商加強對華投資將是長期趨勢

經濟脈搏 11:49 2020/11/12

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疫情仍在全球流行之下，中國出口和吸收外資表現亮眼。日前舉行的第三屆進博會上，更累計意向成交726.2億美元（約5,630億港元），比上屆增長2.1%。中國國際貿易學會會長金旭說，資本都是趨利的，外商加強對華投資將是長期趨勢。

疫情之下 世界與中國的聯繫更緊密

據中新社報道，金旭11日在成都舉行的第十五屆歐洽會中歐投資便利化論壇間隙受訪時說，外商加強對華投資將是長期趨勢。

談及中國出口表現亮眼的原因，金旭認為，一方面，中國采取有效措施防止疫情進一步蔓延，為經濟恢復創造了良好條件；另一方面，在全世界都處於經濟低迷期之時，中國完整的產業鏈和企業強大的恢復能力為外貿回升提供了支撐，「相信這種狀態還會繼續下去」。

在吸收外資方面，三季度，中國吸收外資額按年增長20.4%，9月當月增速更高達25.1%。

「我相信這是一個長期趨勢」，金旭分析稱，由於中國對疫情進行了有效控制，對經濟恢復采取了強有力措施，加之中國具有完整產業鏈的優勢，疫情之下世界與中國的聯繫反而更加緊密，世界對中國依賴更多。「資本都是趨利的，我們非常有信心，外商企業對中國的投資一定會繼續得到加強。」

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值得一提的是，近年來中歐經貿合作日益緊密，今年中國首次超越美國成為歐盟最大貿易伙伴。中國商務部此前表示，力爭年內完成中歐投資協定談判。金旭說，中歐投資協定已進入最後衝刺關頭，歐洲在科技、教育、貿易等領域都具有先進經驗，中歐合作會有更加廣闊的前景。

責任編輯：尹航

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