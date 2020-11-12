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【雙11】福建第一高樓爛尾23年獲接盤 創紀錄29億賣出

社會熱點 12:10 2020/11/12

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廈門國際中心工程已爛尾多年

今年「雙11」購物節，各大電商平台均首次跨足房地產，令總銷售額再創新高。有「福建第一高樓」之稱、工程爛尾23年的廈門國際中心及其副塔寶嘉中心，終在昨日（11日）以29.12億元（人民幣，下同）底價出讓，成為歷年「雙11」的最大單交易。據報中標的是國企魯能集團，但魯能未公開證實消息。

內媒報道，根據估價公司的報告，該項目一期在建工程辦公房價值41.81億元，車位價值3.01億元；二期在建工程辦公房地產價值1.14億元；寶嘉中心土地使用權價值、在建工程基礎及前期費用的市場價值5.99億元，整個項目的估值高達52億元。惟該項目在上月21日以36.4億元起拍價首次公開拍賣，規定競標者必須是央企或500強企業，卻因無企業參與而流標。至昨日第2次拍賣，起拍價大幅降低20%，才有一間企業報名，最終由該企業投得。

位於廈門市鷺江道商圈的廈門國際中心，與鼓浪嶼隔海相望，總建築面積約18.56萬平方米，建築高度339.88米，地下4層，地上61層。早在1997年，廈門國際中心的前身「廈門郵電大廈」已通過規劃。後因資金不足，至2003年完成設計中的8層裙樓後，工程一直擱淺。2010年，福建本地富商李柄江出價約20億元買下該項目。但李在2017年投資失利，只好拿出廈門國際中心的股權抵債，本人亦不知所蹤，工程再次陷入全面停滯。

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社科院學者單菁菁指，愈大型私項目，抗風險能力愈低，愈容易爛尾，問題關鍵便是資金。首先大型項目需要佔用大量資金，由資金將會引發各種問題，如開發商自身市場判斷失誤、經營不善、引發資金鍊斷裂等；其次可能項目建設時發現防震能力、建設質量等硬性指標不達標，也可能會面臨項目停擺。

報道又指，盡管早在2018年，中國已正式超越美國，成為全球100米以上摩天大樓總量最多的國家，但國內不少城市的摩天大樓乃至「第一高樓」，都在工程進行到一半就陷入爛尾。截至今年9月，CTBUH全球高層數據庫中，中國共有「未完成」和「暫停施工」的摩天大樓81幢，共有66幢被標明爛尾。

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責任編輯：陳建錫

車位 估價 拍賣 停擺 工程 地產 廈門 中國

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