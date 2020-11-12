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【中美科技戰】高通料將恢復供貨 華為卻難解燃眉之急？

經濟脈搏 13:14 2020/11/12

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華為旗艦手機業務恐無以為繼

華為高端手機芯片（晶片）因受美國封殺而缺貨，據報芯片業巨頭高通已允許向華為供貨，而聯發科亦提出申請。業內人士認為，由於美國政府未放寬5G芯片的限制，而4G芯片對現階段的華為來說，並不能解決手機業務上的燃眉之急。但中國方面仍相信，華為有望買到高通最新s875芯片，令旗艦機種復活。

業內人士分析，華為即使能從高通手上取得芯片，其現狀也沒有太大改變，除非它打算繼續推出只能使用4G網絡的高階機種，否則這樣的消息也僅止於一個樂觀訊號而已。華為估計不缺乏4G芯片，而高通現時到底還有多少4G芯片庫存也是問題。尤其近期盛傳華為將拆售榮耀手機品牌，4G芯片的重要性就更低。

他進一步指出，中國相信華為最終還是能用上高通s875，並借著其遠勝於麒麟9000的性能，重奪智能手機市場的地位。但根據目前取得的可靠消息顯示，這想法太過樂觀。不管高通能不能賣，華為自製高階晶片的前景也到此為止，只要無法取得先進制程，那麼就很難再繼續發展。不少中國內地方面的觀點也是如此，華為正處於戰略收縮時期，未來可能會更多轉向經營物聯網生態，智能手機對其整體業務的重要性正在下降。

華為消費者業務行政總裁余承東早前公開表示，華為未來會積極轉型，包括構建硬件生態，以及服務和應用軟件生態。目前，國內多間車廠已與華為展開5G應用方面的合作，而華為早前亦發布包括地圖、海外搜索引擎、文檔等軟件，同時積極尋合與遊戲公司合作，將新產品引入自家的App商店。

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責任編輯：陳建錫

硬件 4G 科技戰 5G 物聯網 中國 美國 華為 產品 智能手機

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