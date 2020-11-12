  • 26°C
香港時間 : 20201112日 (四) 13:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國發現新小行星正衝向地球！料下周五最近

社會熱點 13:09 2020/11/12

分享：

中國發現新小行星正衝向地球！料11月20日最近

中國新發現一顆小行星，正在衝向地球！新華社周四（12日）報道，中國科學院紫金山天文台科學家，最新發現一顆近地小行星，該小行星目前正在向地球靠近，預計在下周五（20日）飛掠地球。幸好科學家相信，這次小行星飛掠地球不會對構成威脅。

報道稱，這顆小行星名為「2020 VA1」，最早由紫金山天文台近地天體望遠鏡，於11月6日發現。克羅地亞、捷克、意大利、英國等地的十多所天文台站其後跟踪觀測，證實了小行星的存在並初步定軌。 國際小行星中心於11月8日發佈了這顆小行星，給予臨時編號2020 VA1。

軌道計算表明，2020 VA1軌道半長徑為1.87天文單位（約2.80億公里；1天文單位為地球與太陽的平均距離），偏心率0.48，與太場最接近時距離0.97天文單位（約1.45億公里）。這顆小行星目前正在接近地球，預計於中國時間11月20日8時8分與地球交會。

紫金山天文台研究員趙海斌表示，此次飛掠過程中，2020 VA1與地球的交會距離約為448萬公里，相當於地球與月球距離的11.7倍，不會對地球構成威脅。

報道補充，紫金山天文台近地天體望遠鏡是中國加入國際小行星預警網的主力觀測設備，長期開展近地小行星的監測預警工作。

「中國太空站拒絕美國申請加入」炸網 實情是這樣的

中美鬥到上太空 中國騰雲穿梭機計劃曝光（組圖有片）

中國火星任務 一次滿足美國25年願望

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

自然科學 中國 小行星 地球

上一篇文章

【新冠疫情】4的士司機疑確診 內地專家提5招防的士播毒

下一篇文章

【新冠疫苗】巴西突停試一款中國疫苗 事態出現大逆轉？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

輝瑞新冠疫苗突破時 中國專家這樣評估疫苗意義
輝瑞新冠疫苗突破時 中國專家這樣評估疫苗意義
內地年度十大熱詞出爐　話你知「情場工具人」是什麼？
內地年度十大熱詞出爐　話你知「情場工具人」是什麼？
【新冠疫情】4的士司機疑確診 內地專家提5招防的士播毒
【新冠疫情】4的士司機疑確診 內地專家提5招防的士播毒
【新冠疫苗】國藥集團：三期臨床試驗近尾聲 數據好於預期
【新冠疫苗】國藥集團：三期臨床試驗近尾聲 數據好於預期
【新冠疫苗】巴西警察：中國疫苗試驗者 其實死於自殺
【新冠疫苗】巴西警察：中國疫苗試驗者 其實死於自殺
【新冠疫苗】巴西突停試一款中國疫苗 事態出現大逆轉？
【新冠疫苗】巴西突停試一款中國疫苗 事態出現大逆轉？