中國發現新小行星正衝向地球！料下周五最近

▲ 中國發現新小行星正衝向地球！料11月20日最近

中國新發現一顆小行星，正在衝向地球！新華社周四（12日）報道，中國科學院紫金山天文台科學家，最新發現一顆近地小行星，該小行星目前正在向地球靠近，預計在下周五（20日）飛掠地球。幸好科學家相信，這次小行星飛掠地球不會對構成威脅。

報道稱，這顆小行星名為「2020 VA1」，最早由紫金山天文台近地天體望遠鏡，於11月6日發現。克羅地亞、捷克、意大利、英國等地的十多所天文台站其後跟踪觀測，證實了小行星的存在並初步定軌。 國際小行星中心於11月8日發佈了這顆小行星，給予臨時編號2020 VA1。

軌道計算表明，2020 VA1軌道半長徑為1.87天文單位（約2.80億公里；1天文單位為地球與太陽的平均距離），偏心率0.48，與太場最接近時距離0.97天文單位（約1.45億公里）。這顆小行星目前正在接近地球，預計於中國時間11月20日8時8分與地球交會。

紫金山天文台研究員趙海斌表示，此次飛掠過程中，2020 VA1與地球的交會距離約為448萬公里，相當於地球與月球距離的11.7倍，不會對地球構成威脅。

報道補充，紫金山天文台近地天體望遠鏡是中國加入國際小行星預警網的主力觀測設備，長期開展近地小行星的監測預警工作。

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責任編輯：連兆鋒