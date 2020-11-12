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美大選現隱憂人幣中間價貶166點子 A股個別發展

國情動向 13:17 2020/11/12

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美國總統選舉大選添變數，搖擺州佐治亞州州務卿宣布，由於美國民主黨候選人拜登（Joe Biden）與特朗普的得票差距太少，會用人手重新點票，特朗普陣營及選民也向賓夕法尼亞法院提訴訟，試圖阻確認拜登當選。外圍現陰霾，人民幣周四（12日）兌美元貶值。人民幣中間價下跌，報6.6236兌1美元，較上日中間價低166點子，但之後在岸離岸人民幣回復平穩。截至中午收市，内地股市則個別發展，滬指連跌3日。

值得注意，高盛、摩根士丹利和花旗在內的等主要投資銀行，紛紛建議買入人民幣，並預測人民幣兌美元或將攀升至2018年年初高位。市場分析指出，受助於中國經濟的持續復甦，出口與國內消費的強勁增長，人民幣的中期前景依然看漲。

光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華認為，近幾日美國大選不確定性降低、疫苗研發取得進展、美元等避險資產短期遭到拋售等因素，導致美元弱勢，再度提升做多人民幣的熱情。瑞銀財富管理認為，相對特朗普政府，若拜登當選，中美關係穩定性較高已利於人民幣走強。以貿易權重來計算，由於美元及其他中國的貿易夥伴貨幣走弱，同時鞏固人民幣勢頭。

【拜登當選】人民幣升至兩年半新高 後市還看漲嗎？

【拜登當選】在岸人民幣大升487點 續創28個月新高 滬指收升近2%

内地股市則個別發展，三大指數高開，開盤後持續盤整，滬指沿平盤線震蕩，創指衝高回落。截至午間收盤，滬指跌0.2%，報3335.42點；深成指漲0.4%，報13775.09點，創指漲0.64%，報2698.71點。

粵開證券指出，當前市場板塊分化較為明顯，受周期股走強及科技股走弱的影響，主板走勢相對強於創業板指。盡管指數延續震蕩，盤中依舊不乏結構性機會，經濟基本面持續回暖疊加疫苗利好刺激，未來經濟復蘇的態勢得到進一步確認，市場風格有所切換，資金調倉至順周期板塊，可逢低關注周期性品種。

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易綱：數字人民幣測試已有逾400萬宗交易 涉逾20億人幣

人民幣中間價逆周期因子淡出 能阻緩升值嗎？

責任編輯：游昊雲

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