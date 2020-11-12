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河北知名企業家孫大午 涉尋釁滋事遭刑事強制措施

國情動向 13:00 2020/11/12

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內地知名民營企業家、河北大午農牧集團的孫大午，昨日（11日）凌晨被公安帶走。河北高碑市公安局通報，孫大午等人涉嫌尋釁滋事、破壞生產經營等，被採取刑事強制措施。內地傳媒引述律師稱，這次案件與徐水國營農場糾紛有關。

據內地傳媒消息，昨日凌晨3時左右，河北警方從大午集團帶走孫大午等30多人。《中國經營報》報道，消息引起法學界關注，有律師透露，這次案件與徐水國營農場糾紛有關，從抓捕人數和動靜來看，未來很可能朝「黑惡」方向定性。

涉國營農場土地糾紛 曾爆警民衝突

大午集團微信公眾號「大午采風」早前披露，8月4日清晨，徐水國營農場人員開著挖掘機、吊車，準備偷偷拆除大午集團農業公司的辦公室，大午員工及郎五莊村民到場阻止，後來爆發警民衝突，大午集團20多名員工受傷、39名員工「被抓」。

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「紅星新聞」指出，大午農牧集團註冊地址就在「保定市徐水區高林村鎮郎五莊村」。據孫大午在微博轉發的文章稱，今年3月郎五莊村民提出，徐水國營農場自1963年以來，侵佔郎五莊2400多畝土地近60年，希望村委會出面索要被侵占的土地。

《中國經營報》則引述村民稱，大午集團因要發展，以郎五莊名義向徐水國營農場要地，後證不認郎五莊的證據。報道又指出，知情人士表示，大午集團與當地村民發生多次矛盾，包括制止村民銷售；大午集團也與當地政府多次發生摩擦。

據報，孫大午最近一次在公開場合出現，是在10月30日大午集團的內部培訓會上。而11月10日，他還有發布微博。至昨日凌晨被警方帶走。「財新網」報道，警方通報落款為高碑店市公安局，而孫大午在徐水縣經商，意味此次行動或為異地出警。而按規定，刑事強制措施包括拘傳、監視居住、取保候審、刑事拘留、逮捕5種，尚不清楚孫大午被採取何種措施。

集團網站發文 被指嚴重損害國家機關形象遭整治

66歲的孫大午，1980年代以1000隻雞、50隻豬起家，創立大午農牧集團有限公司。大午集團之後成為中國500大私營企業之一，孫大午1995年亦獲選為保定市人大代表。

這不是孫大午首次被輿論關注。2003年4月，大午網站發表《悼念李慎之》等文章，被指嚴重損害國家機關的形象遭整治。同年5月，孫大午被指向農民借款1.8億萬元，後被政府部門以非法集資的罪名收押，後被判有期徒刑3年、緩刑4年，罰金10萬元。當時案件引起爭議，融資體制受關注。

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責任編輯：林佩怡

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