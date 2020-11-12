  • 25°C
香港時間 : 20201112日 (四) 15:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登通話菅義偉：釣魚島適用日美安保條約 中方這樣反駁

國情動向 13:48 2020/11/12

分享：

民主黨拜登已宣布當選，並在今日與日本首相菅義偉進行首次通話。據共同社消息，拜登在通話中明確表示，尖閣諸島（中國稱釣魚島）是《日美安保條約》第五條的適用對象。

中國方面則強調，釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土。無論任何人說什麼、做什麼，都無法改變釣魚島屬於中國這一事實，不會動搖中方維護國家主權和領土完整的決心和意志。

條約規定美國對日本負有防衛義務

據共同社報道，菅義偉與拜登舉行電話會談，向拜登確定獲勝表示祝賀，並稱拜登為「下任總統」。這次會談是日方提議舉行。

有關日美同盟，菅義偉表示：「對日益嚴峻的我國周邊地區及國際社會的和平與繁榮而言不可或缺，需要進一步強化。」這一發言是考慮到中國海洋活動和北韓核與導彈開發。拜登回應稱：「期待為強化日美同盟和印度太平洋地區的和平與穩定而合作。」

菅義偉會談後向媒體表示，在推進加強日美同盟一事上，這是非常有意義的電話會談。拜登的政權過渡團隊發布消息稱，拜登在與菅義偉的電話會談中表示有意擴大日美合作，稱「希望在新的領域強化日美同盟」。

拜登菅義偉通話藏玄機：延續特朗普式圍堵中國？

拜登上場對華強硬不變  一次過看懂7大因素

據日經中文網，《日美安全保障條約》是一項規定美國對日本負有防衛義務的條約。該條約規定，對於日本施政之下的領域出現的「武力攻擊、共同危險」，日美需共同應對。2010年9月，釣魚島海域發生撞船事故之際，時任美國國務卿希拉莉明確表示釣魚島適用於「日美安保條約第5條」。之後，奧巴馬也表達了同樣的想法。

對於此前出現過的所謂《美日安保條約》適用釣魚島的相關言論，中國外交部發言人曾多次表態稱，中方對日美有關言論表示嚴重關切和堅決反對。釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土。無論任何人說什麼、做什麼，都無法改變釣魚島屬於中國這一事實，不會動搖中方維護國家主權和領土完整的決心和意志。中國堅決反對日本以所謂《美日安保條約》為名拉美國為其非法領土主張背書。日美應謹言慎行，停止發表錯誤言論，以免使有關問題復雜化，給地區和平穩定帶來消極影響。

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼「美國大選」選情及影響，登入這裡　

政治 地緣政治 軍事 軍事衝突 疫情 外交 美國民主黨 太平洋 日本 中日關係

上一篇文章

拜登印太聯手抗華有難度 另一主張也被指「無法有效對付中國」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美芯片戰】中國力谷國產芯片 清華教授這樣忠告
【中美芯片戰】中國力谷國產芯片 清華教授這樣忠告
【拜登當選】拜登曾親語習近平 這樣提示中美關係
【拜登當選】拜登曾親語習近平 這樣提示中美關係
蓬佩奧今次這樣罵中國 環時：篡改人類外交基因
蓬佩奧今次這樣罵中國 環時：篡改人類外交基因
列根時代駐華大使：拜登迫切要做3件事 不包重修中美關係
列根時代駐華大使：拜登迫切要做3件事 不包重修中美關係
拜登勝選幾成定局 中方反應審慎有玄機
拜登勝選幾成定局 中方反應審慎有玄機
【中美芯片戰】任正非：中國芯片設計步入世界領先 問題在這
【中美芯片戰】任正非：中國芯片設計步入世界領先 問題在這