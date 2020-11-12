拜登通話菅義偉：釣魚島適用日美安保條約 中方這樣反駁

民主黨拜登已宣布當選，並在今日與日本首相菅義偉進行首次通話。據共同社消息，拜登在通話中明確表示，尖閣諸島（中國稱釣魚島）是《日美安保條約》第五條的適用對象。

中國方面則強調，釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土。無論任何人說什麼、做什麼，都無法改變釣魚島屬於中國這一事實，不會動搖中方維護國家主權和領土完整的決心和意志。

條約規定美國對日本負有防衛義務

據共同社報道，菅義偉與拜登舉行電話會談，向拜登確定獲勝表示祝賀，並稱拜登為「下任總統」。這次會談是日方提議舉行。

有關日美同盟，菅義偉表示：「對日益嚴峻的我國周邊地區及國際社會的和平與繁榮而言不可或缺，需要進一步強化。」這一發言是考慮到中國海洋活動和北韓核與導彈開發。拜登回應稱：「期待為強化日美同盟和印度太平洋地區的和平與穩定而合作。」

菅義偉會談後向媒體表示，在推進加強日美同盟一事上，這是非常有意義的電話會談。拜登的政權過渡團隊發布消息稱，拜登在與菅義偉的電話會談中表示有意擴大日美合作，稱「希望在新的領域強化日美同盟」。

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據日經中文網，《日美安全保障條約》是一項規定美國對日本負有防衛義務的條約。該條約規定，對於日本施政之下的領域出現的「武力攻擊、共同危險」，日美需共同應對。2010年9月，釣魚島海域發生撞船事故之際，時任美國國務卿希拉莉明確表示釣魚島適用於「日美安保條約第5條」。之後，奧巴馬也表達了同樣的想法。

對於此前出現過的所謂《美日安保條約》適用釣魚島的相關言論，中國外交部發言人曾多次表態稱，中方對日美有關言論表示嚴重關切和堅決反對。釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土。無論任何人說什麼、做什麼，都無法改變釣魚島屬於中國這一事實，不會動搖中方維護國家主權和領土完整的決心和意志。中國堅決反對日本以所謂《美日安保條約》為名拉美國為其非法領土主張背書。日美應謹言慎行，停止發表錯誤言論，以免使有關問題復雜化，給地區和平穩定帶來消極影響。

責任編輯：尹航

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