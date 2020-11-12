  • 25°C
香港時間 : 20201112日 (四) 15:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】美國中南半島受挫　柬埔寨再拆除美軍設施

國情動向 14:44 2020/11/12

分享：

美軍資助興建的橡皮艇維修廠，被柬埔寨單方面拆除

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）公布最新衛星照片指，柬埔寨雲壤海軍基地內一處美軍資助興建的設施，日前被柬國單方面拆除。在五角大樓關切下，柬埔寨才解釋是設施面積太小，不足以應付軍方需求，未來所興建新的設施將與他國無關。該基地曾多次傳出允許中國軍艦進駐，但柬埔寨否認。

該美軍設施是一座橡皮艇維修工廠，截至上月初仍矗立基地內，但本月4日在衛星照片上消失。中國官媒《環球時報》引述柬埔寨國防大臣迪班指，被拆除的設施太小，已無法滿足柬埔寨加強國防能力和應對發展的需求，因此政府決定重建，「這是為了興建更好的設施以滿足需求，與其他課題毫無關連」。

維修廠內部

狄班又強調，拆除上述設施的決定屬於柬埔寨內政，與柬埔寨和外國關係的發展無關，政府也無須事先知會美國駐柬埔寨大使館。他形容那只是小事一樁，不會影響他們和任何國家的關係。美國大使館則表示，柬埔寨再次在未事先通知與解釋下拆除美國資助設施，美方對此感到失望。

柬埔寨對中國而言，既是「一帶一路」合作框架中的重要樞紐，也坐擁重要的戰略位置。外媒曾指中國如取得當地軍港的進駐權，勢力將擴展到中南半島，尤其台海開戰，解放軍駐紮當地的艦隊，將能夠阻礙美軍協防台灣。然而，美國對柬埔寨的影響力正不斷減弱，雲壤基地上月證實拆除一個美國出資的國防設施，官方解釋是設施過於老舊，將搬移到新地點，令讓中國獨佔該基地使用權的傳聞再次甚囂塵上。

【中美角力】美再踩大陸底綫？下周與台經濟對話 談供應鏈與5G

【中美角力】美將向台出售「死神」無人機 待國會最終審批

中美會否爆發軍事衝突？ 中國大使這樣回應

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

軍備 政治 地緣政治 軍控與裁軍 外交 軍事 解放軍 一帶一路 柬埔寨 台灣

上一篇文章

中澳緊張加劇 中國買家撤出入股澳企天然氣項目

下一篇文章

河北知名企業家孫大午 涉尋釁滋事遭刑事強制措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美芯片戰】中國力谷國產芯片 清華教授這樣忠告
【中美芯片戰】中國力谷國產芯片 清華教授這樣忠告
【拜登當選】拜登曾親語習近平 這樣提示中美關係
【拜登當選】拜登曾親語習近平 這樣提示中美關係
蓬佩奧今次這樣罵中國 環時：篡改人類外交基因
蓬佩奧今次這樣罵中國 環時：篡改人類外交基因
列根時代駐華大使：拜登迫切要做3件事 不包重修中美關係
列根時代駐華大使：拜登迫切要做3件事 不包重修中美關係
拜登勝選幾成定局 中方反應審慎有玄機
拜登勝選幾成定局 中方反應審慎有玄機
【中美芯片戰】任正非：中國芯片設計步入世界領先 問題在這
【中美芯片戰】任正非：中國芯片設計步入世界領先 問題在這