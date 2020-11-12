【中美角力】美國中南半島受挫　柬埔寨再拆除美軍設施

▲ 美軍資助興建的橡皮艇維修廠，被柬埔寨單方面拆除

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）公布最新衛星照片指，柬埔寨雲壤海軍基地內一處美軍資助興建的設施，日前被柬國單方面拆除。在五角大樓關切下，柬埔寨才解釋是設施面積太小，不足以應付軍方需求，未來所興建新的設施將與他國無關。該基地曾多次傳出允許中國軍艦進駐，但柬埔寨否認。

該美軍設施是一座橡皮艇維修工廠，截至上月初仍矗立基地內，但本月4日在衛星照片上消失。中國官媒《環球時報》引述柬埔寨國防大臣迪班指，被拆除的設施太小，已無法滿足柬埔寨加強國防能力和應對發展的需求，因此政府決定重建，「這是為了興建更好的設施以滿足需求，與其他課題毫無關連」。

▲ 維修廠內部

狄班又強調，拆除上述設施的決定屬於柬埔寨內政，與柬埔寨和外國關係的發展無關，政府也無須事先知會美國駐柬埔寨大使館。他形容那只是小事一樁，不會影響他們和任何國家的關係。美國大使館則表示，柬埔寨再次在未事先通知與解釋下拆除美國資助設施，美方對此感到失望。

柬埔寨對中國而言，既是「一帶一路」合作框架中的重要樞紐，也坐擁重要的戰略位置。外媒曾指中國如取得當地軍港的進駐權，勢力將擴展到中南半島，尤其台海開戰，解放軍駐紮當地的艦隊，將能夠阻礙美軍協防台灣。然而，美國對柬埔寨的影響力正不斷減弱，雲壤基地上月證實拆除一個美國出資的國防設施，官方解釋是設施過於老舊，將搬移到新地點，令讓中國獨佔該基地使用權的傳聞再次甚囂塵上。

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責任編輯：陳建錫

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