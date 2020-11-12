▲ 拜登新政雛形曝光 3拳打中美科技戰

美國大選點票儘管添變數，目前掌握足夠選舉人票入主白宮的民主黨拜登，已火速籌組新政府準備接掌權力。華爾街日報指出，拜登在中美科技領域爭的思路，與特朗普無二致，仍會著力阻止中國成為全球科技領軍者。整理報道，拜登倘順利上台，會用三招打中美科技戰。

華爾街日報指出，美國遏制中國技術進步，已成為民主與共和兩黨共識之一；因此，拜登（Joe Biden）倘上台或許會改變一些中美關係的基調，但商業領袖和民主黨顧問都表示，他或許會承接上屆政府、抵制中國爭取成為全球科技領軍者的目標。

前奧巴馬政府官員、拜登競選團隊高級外交政策顧問布林肯（Antony Blinken）已表示，「在拜登看來，全球各國存在著科技民主、科技專制之間的鴻溝」；拜登幕僚已討論如何應對中國在5G和人工智能領域的發展。

整理華爾街日報引述的消息，拜登的科技戰藍圖或有三個重點。該報道形容為「加強防守，低調進攻」。

其一：挑戰中國在科技領域歧視美國企業

曾在特朗普政府任職、現任「資訊技術產業委員會（Information Technology Industry Council）」執行副總裁的Rob Strayer說，「我們預計潛在的拜登政府將對中國採取強硬立場」，尤其是挑戰歧視性的許可做法，如中方要求在國內保留數據，以及美國公司承受壓力、必須轉讓知識技術才能在中國開展業務。

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「資訊技術產業委員會」代表包括蘋果公司（Apple）、英特爾（Intel）和微軟（Microsoft）在內的美國科技巨頭。

其二：延續對中國企業的出口管制

分析師和行業管理人員則表示，拜登政府可能會延續過去幾年實施的許多政策，包括針對中國公司的出口限制－－尤其是針對通訊設備製造商華為、以及對中國商品的關稅。

民主與共和兩黨議員普遍認為，華為對全球各國構成安全威脅。但華為已多次否認這一指控。

其三：加強美國在科技行業地位

潛在的拜登新政府擬採取行動，加強美國的地位。拜登的顧問已表示，他們計劃優先考慮讓美國在人工智能、半導體和5G網絡設備方面保持領先。

事實上，拜登所屬的民主黨，其參議院黨團曾於9月公布了「美國領導法案（America Leads Act）」立法草案，其中在領技領域，提出在未來十年投入3500億美元、折合港幣2.71萬億元，重振美國製造業能力和基礎設施，降低美國對中國製造業的依賴（半導體、電信、製藥），提升美國企業競爭力，有如美國版的「中國製造2025」。

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當中，將投入3000億美元、折合逾2.3萬億港元強化美國在AI（人工智能）新科技的研發能力，投入160億美元（折合港幣逾1240億元）協助美國半導體產業維持全球領先優勢。同時要求美國總統提出計劃，提高半導體產品的本國製造能力，提高相關產品的國內採購比例。

美國芯片（又稱晶片）行業希望能利用此類在國會擁有廣泛支持的投資賺錢。該行業正在遊說為國內建廠和研究支出提供數以十億美元計的激勵措施。

拜登也曾稱 擔憂TikTok引發風險

華爾街日報形容，遏制中國的科技影響力是在特朗普科技政策的支柱——在這個領域，特朗普與他的繼任者之間也幾乎沒有明顯的分歧。在競選期間，拜登表示他將投資提振美國科技，並與盟友合作在貿易方面與中國對抗，這是行業官員寄予希望的兩個方面。

拜登在競選期間稱，也對TikTok的問題感到擔憂；他在9月份的一次競選造勢活動中表示，TikTok可以獲得這麼多美國年輕人的數據非常令人擔憂，他將與盟友和網絡安全專家合作，找到解決問題的方法。

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責任編輯：鄧國強

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