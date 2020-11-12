中澳緊張加劇 中國買家撤出入股澳企天然氣項目

中澳關係緊張加劇之際，澳洲能源巨頭伍德賽德石油公司（Woodside Petroleum）表示，潛在的中國買家退出對一項涉及160億澳元的斯卡伯勒（Scarborough）天然氣項目的股份收購交易。

伍德塞德石油首席執行官科爾曼（Peter Coleman）周四（12日）表示，因中澳外交爭端，有關談判已擱置數月，他希望兩國爭吵減弱時恢復談判。

路透社報道，伍德賽德石油此前與中國石油及幾間中國二線油企談判，出售斯卡伯勒氣田及Pluto LNG Train 2項目的部分股權，當中包括天然氣銷售。科爾曼稱，他們在幾個月前告知，由於中國和澳洲之間的關係，目前無法繼續推進。

據《澳洲人報》，伍德賽德石油的聲明提到，在澳洲力圖擺脫新冠肺炎疫情對經濟的衝擊之際，中國正撤出對澳洲資源的更廣泛投資。報道引述中國最新海關數據顯示，澳洲向中國出口超過1,310億澳元，創下第二高出口紀錄，而且中國也是澳洲資源行業的重要投資國。

中國暫停更多澳洲原木進口

另外，澳洲表示，在海關官員表示檢出林木害蟲後，中國已暫停從澳洲的維多利亞州進口所有原木。

澳洲農業部長利特普勞德（David Littleproud）稱，中國海關總署已通知，周三（11日）起暫停全部維多利亞州原木出口。他稱，農業部正同維多利亞州木材行業合作加強原木的處理。

此前一周，中方已暫停澳洲昆士蘭州原木進口。有中國進口商稱，官員非正式告知，澳洲產品上周五（6日）之後將面臨更多的海關檢查。中國官員否認對澳洲產品採取任何協調性行動。

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在澳洲要求調查中國新冠疫情源頭後，中澳關係緊張加劇，貿易關係急速惡化，澳洲大麥、牛肉等商品在出口中國時都遭遇阻礙。另據報中國上周五起暫停進口煤炭、銅和葡萄酒等7種澳洲貨品。

中國外交部曾稱，中方依法依規對外國輸華產品採取相關措施，完全合理合法。他又促澳洲一些人士反躬自省，多做有利中澳互信合作的事。中國商務部部長助理李成鋼周三表示，一個健康穩定的關係需要雙方共同培育愛護，澳方應當比中方更清楚需要怎麼做，來改善中澳關係。

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責任編輯：林佩怡

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