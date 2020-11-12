河南國企永城煤電10億債務違約 交易商協會啟動自律調查

中國河南省的大型國有煤企永城煤電控股集團，其發行的10億元人民幣270天期的超短融「20永煤SCP003」，原應周二（10日）兌付本息，但因公司流動資金緊張，未能按期足額償付本息，已構成實質性違約。

這是繼遼寧華晨汽車、瀋陽盛京能源後，又一地方國企的債券毫無徵兆違約，暴露地方國企信用風險。對於永煤債券違約，中國銀行間市場交易商協會周四（12日）公告稱，將對發行人及相關中介機構在業務開展過程中是否有效揭示風險並充分披露、是否嚴格履行相關職責，啟動自律調查。

交易商協會公告稱，在調查過程中，若發現相關機構違反自律規則，將予以嚴格自律處分；如相關機構有涉嫌欺詐發行、虛假信息披露等違法行為，將移交相關部門處理。

地方國企信用風險暴露

鑑於永煤控股違約前AAA的最高評級，以及違約前毫無徵兆，尤其是20天前成功新發行債券，此次違約令市場大感意外，並引發市場對其逃廢債的質疑。據了解，永煤控股還有23隻存續債券，規模達234.1億元，其中接下來兩個月有5隻短融即將到期，合計50億元。

作為河南省國有大型煤炭企業，永城煤電控股股東為河南能源化工集團有限公司，實際控制人為河南省國資委。中誠信國際周三（11日）將永城煤電主體信用評級及河南能源化工集團主體評級，均由AAA下調至BB，雙雙列入可能降級的觀察名單。中誠信公告稱，本次違約會加劇永城煤電外部融資環境惡化、進一步削弱其流動性，後續債券兌付存在很大不確定。

青島農商銀行信用債投資經理陳肅表示，近期地方國企、校企的信用風險事件增多，導致投資人對於某些評級是AAA，但其實資質明顯很弱的企業失去信心，債券融資大門關閉，反過來加速風險暴露。

券商籲降低股東背景權重

彭博報道，在紫光集團陷入困境後，永煤突發債券違約，多隻國企美元債持續遭到拋售，雲南省城市建設投資集團有限公司的美元債，周四上午其2022年到期債券的買價跌至紀錄新低，雲南省投資控股集團2022年到期美元債亦邁向紀錄新低，重慶市能源投資集團將於2022年到期的美元債邁向5月以來最低。

廣發證券分析，永煤違約首先會對河南煤企形成較大衝擊，債券或遭拋售，未來再融資進一步收緊。一些盈利較弱、短期債券到期壓力較大的煤企也可能波及。對於產業類國企，應當對企業自身盈利能力、資產質量賦予更大的權重，而降低股東背景的權重。

另一方面，中國財政部副部長許宏才周四表示，高度關注地方政府違規舉債行為，採取了一系列措施進行規範，以確保不發生風險。又稱今年發行的1萬億元人民幣抗疫特別國債不會出現違約。

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責任編輯：林佩怡

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