韓正重申新格局並非封閉國內循環 強調堅持開放

中央政治局常委、國務院副總理韓正周三（11日）出席2020中國發展高層論壇年會時，重申「十四五」規劃中的「雙循環」，並非「搞封閉的國內循環」，而是擴大對外開放。

中國堅持實施更大范圍、更寬領域、更深層次對外開放

據新華社報道，本屆中國發展高層論壇由國務院發展研究中心主辦，韓正出席年會開幕式並致詞。

韓正說，十九屆五中全會對中國十四五時期的發展作出全面規劃。中國將加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，推進國家治理體係和治理能力現代化，實現經濟行穩致遠、社會安定和諧，為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步。

他表示，提出構建新發展格局，關鍵是堅持擴大內需這個戰略基點，使生産、分配、流通、消費更多依托國內市場，形成國民經濟良性循環。

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中央近期強調經濟國內大循環，引起外界聯想「閉關鎖國」、與西方「脫鉤」。

韓正強調，這決不是搞封閉的國內循環，而是推動更加開放的國內國際雙循環。中國將堅持實施更大范圍、更寬領域、更深層次對外開放，依托中國大市場優勢，促進國際合作，實現互利共贏。

稍早前，中共總書記習近平10日亦在上海合作組織成員國元首理事會第二十次會議上強調，中國正在加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，建設更高水平開放型經濟新體制。中國將堅定不移奉行互利共贏的開放戰略，歡迎各方積極深化對華合作。

責任編輯：尹航

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