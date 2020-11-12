東盟系列峰會開幕 中日澳等15國料周日簽署RCEP 美迎挑戰

為期4天的東盟系列峰會今日（12日）線上召開，中國、日本、澳洲、越南、印尼等15個亞太國家，預料周日（15日）完成談判並簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），這將是全球最大自由貿易協議，涵蓋全球1/3人口及3成生產總值。

在中美博弈之下，分析認為，RCEP將加強中國在亞太區域的影響力，而地區外的某些美國公司和跨國公司或處於不利地位。外界關注宣布勝出美國大選的拜登如何在地區抗衡中國，包括會否重返TPP（跨太平洋夥伴關係協定，現稱CPTPP）。

東盟輪值主席國越南總理阮春福致開幕辭稱，包括中國、日本、南韓等亞太國家，將在周日簽署RCEP，肯定對貿易自由化和東盟與合作夥伴關係的堅定決心。

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RCEP談判在2012年啟動，旨在降低關稅、加強供應鏈，編纂新的電子商務規則等，包括東盟10國以及中國、日本、南韓、澳洲和新西蘭15國參與，印度去年則退出談判。據日本傳媒報道，擬為印度重返設特別措施。

美迎挑戰 拜登或重回TPP？

美國總統特朗普2017年決定退出TPP，被指削弱了美國反制中國對鄰邦發揮經濟影響力的能力。彭博引述克林頓政府時期的貿易官員、華盛頓戰略與國際研究中心高級顧問William Reinsch表示，RCEP是否會讓地區發展變化變得更有利中國，將取決於美國的回應。

他稱，如果美國無視或欺凌那裡的國家，影響力的鐘擺就會偏向中國一邊；如果拜登有可靠的計劃來恢復美國在該地區的存在和影響力，鐘擺可能會向美國的方向移動。有分析認為，美國加深與該地區經濟聯繫的最佳途徑，要讓美國重回TPP，以確保美國公司的准入。

另外，中國總理李克強今日下午出席第23次中國—東盟（10+1）領導人視頻會議，指面對新冠肺炎疫情，中國和東盟加強合作，推動經濟恢復性增長。在世界貿易萎縮、經濟出現衰退、人員交往受到嚴重影響下，今年前三季度中國—東盟貿易逆勢增長，中國對東盟投資按年增長70%以上，東盟已成為中國第一大貿易夥伴。

他強調，中國和東盟要守望相助、共克時艱，並堅持互利合作，加強互聯互通，倡導多邊主義和自由貿易，同時通過友好協商解決分歧和爭議，營造了和平穩定的地區環境。

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責任編輯：林佩怡

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