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習近平要求攻堅關鍵技術 3大領域打造世界級産業群

經濟脈搏 17:37 2020/11/12

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習近平就浦東和上海發展發表重要講話

浦東開發開放30周年慶祝大會今日（12日）在上海舉行，中共總書記習近平會上發表重要講話，強調中央對浦東寄予厚望，以其為龍頭進一步開放長江沿岸城市。習近平要求全力做強創新引擎，打好關鍵核心技術攻堅戰，在集成電路、生物醫藥、人工智能等領域打造世界級産業集群，同時要建設國際金融資產交易平台，並增強資金、技術等資源配置，把浦東建造成國內大循環中心節點，以及國內國際雙循環戰略鏈接，在長三角一體化發展中發揮輻射作用。

習近平表示，30年前，黨中央全面研判國際國內大勢，統籌把握改革發展大局，作出了開發開放上海浦東的重大決策，取得了舉世矚目的成就。浦東經濟實現跨越式發展，改革開放走在全國前列，核心競爭力大幅度增強，並為中國特色社會主義制度優勢提供了最鮮活的現實明證。從現在起到本世紀中葉，要把浦東新的歷史方位和使命，放在構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局中，予以考量和謀劃，於變局中開新局。

習近平針對自主技術創新、加強改革系統集成、擴大開放、增加資源配置力、提高城市治理現代化水平等5方面，分別作出重要指示：

全力做強創新引擎，打造自主創新新高地

要面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，加強基礎研究和應用基礎研究，打好關鍵核心技術攻堅戰，加速科技成果向現實生産力轉化，提升産業鏈水平，為確保全國産業鏈供應鏈穩定多作新貢獻。要在基礎科技領域作出大的創新，在關鍵核心技術領域取得大的突破，更好發揮科技創新策源功能。要優化創新創業生態環境，疏通基礎研究、應用研究和産業化雙向鏈接的快車道。要聚焦關鍵領域發展創新型産業，加快在集成電路、生物醫藥、人工智能等領域打造世界級産業集群。要深化科技創新體制改革，發揮企業在技術創新中的主體作用，同長三角地區産業集群加強分工協作，突破一批核心部件、推出一批高端産品、形成一批中國標準。要積極參與、牽頭組織國際大科學計劃和大科學工程，開展全球科技協同創新。

加強改革統集成，激活高質量發展新動力

要聚焦基礎性和具有重大牽引作用的改革舉措，在政策取向上相互配合、在實施過程中相互促進、在改革成效上相得益彰，推動各方面制度更加成熟更加定型。要在改革系統集成協同高效上率先試、出經驗，探索開展綜合性改革試點，統籌推進重要領域和關鍵環節改革，從事物發展的全過程、産業發展全鏈條、企業發展的全生命周期出發來謀劃設計改革，加強重大制度創新充分聯動和銜接配套，放大改革綜合效應，打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境。

深入推進高水平制度型開放，增創國際合作和競爭新優勢

要著力推動規則、規制、管理、標準等制度型開放，提供高水平制度供給、高質量産品供給、高效率資金供給，更好參與國際合作和競爭。要更好發揮中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區作用，對標最高標準、最高水平，實行更大程度的壓力測試，在若干重點領域率先實現突破。要加快同長三角共建輻射全球的航運樞紐，提升整體競爭力和影響力。要率先實行更加開放更加便利的人才引進政策，積極引進高層次人才、拔尖人才和團隊特別是青年才俊。

增強全球資源配置能力，服務構建新發展格局

要更好統籌國內國際兩個市場兩種資源，增強資源配置能力，提高對資金、信息、技術、人才、貨物等要素配置的全球性影響力，努力成為國內大循環的中心節點和國內國際雙循環的戰略鏈接，在長三角一體化發展中更好發揮龍頭輻射作用。要完善金融市場體系、産品體系、機構體系、基礎設施體系，建設國際金融資産交易平臺，提升重要大宗商品的價格影響力，更好服務和引領實體經濟發展。要發展更高能級的總部經濟，成為全球産業鏈供應鏈價值鏈的重要樞紐。

提高城市治理現代化水平，開創人民城市建設新局面

要堅持廣大人民群眾在城市建設和發展中的主體地位，探索具有中國特色、體現時代特徵、彰顯我國社會主義制度優勢的超大城市發展之路。要提高城市治理水平，推動治理手段、治理模式、治理理念創新，率先構建經濟治理、社會治理、城市治理統籌推進和有機銜接的治理體系。要著力解決人民群眾最關心最直接最現實的利益問題，不斷提高公共服務均衡化、優質化水平。

要構建和諧優美生態環境，把城市建設成為人與人、人與自然和諧共生的美麗家園。要把全生命周期管理理念貫穿城市規劃、建設、管理全過程各環節，把健全公共衛生應急管理體系作為提升治理能力的重要一環，著力完善重大疫情防控體制機制，毫不放鬆抓好常態化疫情防控，全方位全周期保障人民健康。

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責任編輯：陳建錫

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