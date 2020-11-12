【新冠疫情】衛健委指境外輸入風險增 冬季或有聚集性疫情

內地疫情再有反覆，進入秋冬季節，市民擔憂會否有新一波爆發。國家衛健委副主任李斌表示，中國面臨的境外輸入病例導致本地傳播風險增大，冬季將處於疫情零星散發狀態，局部地區可能發生聚集性疫情。外交部副部長羅照輝還介紹，截至目前中國從境外累計輸入的病例多達3,600多例，特別是10月以來，輸入病例快速上升。

10月以來 境外輸入病例快速上升

國務院聯防聯控機制今日舉行新聞發布會。國家衛健委副主任李斌介紹，國家衛健委多次組織專家對冬季疫情形勢進行研判。專家認為在目前全球疫情加速蔓延的形勢下，中國面臨的境外輸入病例導致本地傳播風險增大，冬季將處於疫情零星散發狀態，局部地區可能發生聚集性疫情。同時，冬季其他呼吸道傳染病進入高發期，中國疫情防控工作一刻不能放松。

李斌還指出，加強流感等冬季高發呼吸道傳染病和不明原因肺炎監測、預警，加強鑒別診斷，盡早發現新冠肺炎患者，規範開展救治，降低流感等其他呼吸道傳染病與新冠肺炎疊加流行的風險。推動中醫藥全程介入相關疾病預防、治療、康復全過程，提升防治效果。

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至於境外輸入方面，外交部副部長羅照輝指，截至目前中國從境外累計輸入的病例多達3,600多例，特別是10月以來，輸入病例快速上升，目前日均輸入16.6例，比9月份增長了45%，11月份的前10天，就輸入了260例。

羅照輝說，外防輸入、內防反彈，是當前防控工作的重中之重，不能麻痹大意，不能掉以輕心，必須繼續發揮中國體制優勢和抗疫經驗，舉全國之力，堅決打贏這場防輸入的阻擊戰。

另外，天津新增一宗本地確診個案。當地周三（11日）在靜海區一水產批發店的海鮮外包裝驗出新冠病毒。

責任編輯：尹航

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