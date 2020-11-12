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【新冠肺炎】疫情輸入風險增 京不尋常警告：這個冬天不好過

社會熱點 19:08 2020/11/12

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新冠肺炎內地疫情再有反覆，市民擔憂冬季會否有新一波爆發。外交部副部長羅照輝表示，截至目前中國從境外累計輸入的病例多達3,600多例，特別是10月以來，輸入病例快速上升，「這個冬天的確不好過」。國家衛健委副主任李斌還表示，冬季將處於疫情零星散發狀態，局部地區可能發生聚集性疫情。

10月以來 境外輸入病例快速上升

國務院聯防聯控機制周四（12日）舉行新聞發布會。國家衛健委副主任李斌指，國家衛健委多次組織專家對冬季疫情形勢進行研判。專家認為在目前全球疫情加速蔓延的形勢下，中國面臨的境外輸入病例導致本地傳播風險增大，冬季將處於疫情零星散發狀態，局部地區可能發生聚集性疫情。同時，冬季其他呼吸道傳染病進入高發期，中國疫情防控工作一刻不能放松。

李斌還指出，加強流感等冬季高發呼吸道傳染病和不明原因肺炎監測、預警，加強鑒別診斷，盡早發現新冠肺炎患者，規範開展救治，降低流感等其他呼吸道傳染病與新冠肺炎疊加流行的風險。推動中醫藥全程介入相關疾病預防、治療、康復全過程，提升防治效果。

【新冠疫情】4的士司機疑確診 內地專家提5招防的士播毒

至於境外輸入方面，外交部副部長羅照輝指，截至目前中國從境外累計輸入的病例多達3,600多例，特別是10月以來，輸入病例快速上升，目前日均輸入16.6例，比9月份增長了45%，11月份的前10天，就輸入了260例。

他說，「這個冬天的確不好過，我們不能麻痺大意。」

另外，天津新增一宗本地確診個案。當地周三（11日）在靜海區一水產批發店的海鮮外包裝驗出新冠病毒。

責任編輯：尹航

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