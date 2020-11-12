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【中美5G角力】美次卿這樣引用《1984》促巴西禁華為 中方反駁

國情動向 18:53 2020/11/12

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美國繼續拉攏盟友封殺中國華為5G。美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）周三（11日）表示，中國透過5G技術監控全球，就像作家奧威爾（George Orwell）小說《1984》中描述的「老大哥（Big Brother）」，並敦促巴西企業不要購買華為設備。

中國駐巴西使館發言人批評，克拉奇惡意攻擊中國5G技術安全，散佈針對中國和中國企業的政治謊言，斥其言論罔顧事實，意圖污衊抹黑中國，離間中巴正常合作，中方堅決反對。

路透社報道，克拉奇周三在巴西一智庫以經濟安全為題演講時稱，中國試圖通過監視工具，展現「獨裁者」作風，並稱這是奧威爾《1984》中老大哥形式監視的延伸。但他未有提供證據。

克拉奇並與巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的國家安全顧問艾雷諾（Augusto Heleno），討論在巴西的5G市場排除華為參與一事。報道稱，巴西政府正在考慮這一決定。

【中美5G角力】美國助巴西電訊商融資　買華為以外5G設備

【中美角力】拉攏盟友與中國脫鉤 蓬佩奧稱巴西應減對華依賴

中國使館冀巴西 獨立自主判斷

巴西政府周二（10日）宣布支持美國「清潔網絡」提議。但在巴西明年拍賣5G頻譜特許權前，當地電訊商已在測試華為的設備，並表示不願剔除任何可能的供應商。華為亦一再否認設備有安全風險，並說遵守巴西法律，必要時會按當局要求測試與澄清。

據中國駐巴西使館網站，發言人稱，美方所謂的「清潔網絡」是歧視性、排他性和政治性的，實際上是骯髒網絡，是濫用國家安全概念，推行科技冷戰、數字霸凌的代名詞。批評美國長期對外國政府、企業和個人網絡監聽，嚴重侵犯他國隱私和安全，是全球數據網絡安全的真正威脅。

該發言人又說，中國是網絡安全的堅定維護者，不存在任何所謂要求企業配合網絡竊密的法律，並稱華為是全球最大通訊設備供應商和5G領軍企業，始終保持良好安全記錄，願同所有國家簽署「無後門協議」。美國少數政客對中國的抹黑，毫無事實依據。相信巴西會堅持獨立自主，科學理性判斷，為中企提供公開公正、非歧視的市場規則和營商環境。

【中美5G角力】巴西政府支持美「清潔網絡」 但業界不願棄華為

【華為禁令】特朗普圍堵華為受挫　巴西電訊商拒見美次卿

責任編輯：林佩怡

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