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【中美角力】把握任期最後階段？特朗普簽令禁投資31中企（附名單）

國情動向 11:11 2020/11/13

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美國總統特朗普周四（12日）簽署行政命令，禁止美國投資被認定為中國軍方擁有或控制的企業，將涉及31間中國企業，包括華為、中國電信、中國移動及海康威視等。

這是美國大選投票結束、拜登宣布勝出後，特朗普在挑戰選舉結果外，所頒布的第一項重大政策行動，也是令中美金融市場脫鉤的重要行動。這顯示特朗普希望把握這個任期的最後階段，繼續對中國施壓，勢令中美關係雪上加霜。中國可能反制，早前已公布《不可靠實單清單規定》。

特朗普任期最後70天 他可製造甚麼「中國驚奇」

【美國制裁】中移動、中電信齊跌逾半成　特朗普簽令禁美方投資31間中企

特朗普簽署的最新行政命令，旨在阻止美國的投資公司、養老基金和其他機構買賣31間中國公司的股票，這些公司是美國國防部早前列出、其認定為得到中國軍方支持的企業。（6月公布20間）（8月公布11間

禁令將於明年1月11日生效，將禁止美國投資者對這些公司的證券進行任何交易。還禁止美國人在一家公司被認定為中國軍事公司60天後，買賣該公司的證券。而投資者在明年11月之前，要解除任何包含這些中國公司證券的投資。

白宮聲明表示，中國越來越多地利用美國的資本，為軍事、情報、和其他安全設備的開發和現代化提供資金，並使之成為可能。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）估計，上述中國公司及其子公司所代表的市值，至少有5,000億美元，「這是影響廣泛的行政令，旨在箝制美國資金參與中國軍事」。

美再踩大陸底綫？下周與台經濟對話 談供應鏈與5G

特朗普撤換防長增加衝突可能性？ 環時：關注台海異動

責任編輯：林佩怡

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