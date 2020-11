【中美角力】蓬佩奧：台灣非中國一部分　美國對台承諾跨越黨派

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)稱台灣非中國一部分,過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。他說美國對台承諾跨越黨派,兩黨都了解台灣是民主典範。

蓬佩奧今早接受電台節目修伊特秀(Hugh Hewitt Show)訪問,談論諸多中國、台灣相關議題。主持人提及蓬佩奧過去擔任美國中央情報局(CIA)局長與目前任職國務卿期間,皆曾表示美國對台的承諾是清楚的,且會持續維護相關承諾。他詢問蓬佩奧,是否認為北京該意識到美國對台承諾是跨越黨派。

蓬佩奧回應表示,談論這議題用詞正確很重要,台灣一直不是中國一部分,前總統列根(Ronald Reagan)政府為制定對台政策所做的工作也承認(recognize)這件事,過去35年美國兩黨政府皆遵循這些政策。

...it's always important to get the language right. Taiwan has not been a part of China, and that was recognized with the work that the Reagan administration did to lay out the policies that the United States has adhered to now for three and a half decades, and done so under both administrations.

蓬佩奧說:「不,我認為這(美國對台承諾)事實上是跨越黨派,我認為這項理解的核心意義是,這(台灣)是民主典範,而中國必須履行其對台灣人民的承諾,這是兩黨都可同意的事。」

No, I actually think this is in fact bipartisan. I think the central understandings that this is a model for democracy, that the people who live on Taiwan ought to be honored by having the Chinese live up to the commitments that they have made – I think this is something that both parties can agree to.