海牙國際法院改選 中國女法官薛捍勤順利連任

▲ 薛捍勤與其他4名法官當選新一屆的國際法院法官

聯合國轄下主要司法機關國際法庭周四（12日）完成法官改選，現任的中國女法官薛捍勤及其他4名法官當選，任期9年，從明年2月6日開始。

總部位於荷蘭海牙的國際法院，由15名不同國籍的法官組成，每3年改選5名法官，候選人必須在聯合國大會和安理會同時獲得絕對多數票支持方可當選。在本今屆首輪投票中，共6名候選人票數符合條件，故周四 進行次輪投票。 薛在193個成員國中獲155票，在安理會投票中也獲得絕對多數。

另外4人分別是日本籍的岩澤雄司、德國籍的諾爾特（Georg Nolte）、斯洛伐克籍的通卡（Peter Tomka）、烏干達籍的塞布廷德（Julia Sebutinde）。

65歲的薛捍勤擁有美國哥倫比亞大學法學博士學位，曾先後出任中國外交部條約法律司司長、中國駐荷蘭大使兼常駐禁止化學武器組織代表，以及中國駐東盟大使和外交部法律顧問。她2010年首次當選國際法院法官，2018年起擔任國際法院副院長，是國際法院首位女性中國籍法官、首位女性副院長。 國際法院自1946年成立至今，共有108名法官上任，其中僅有4名女性。

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責任編輯：陳建錫