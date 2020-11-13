【神州快訊】自動駕駛城市末端配送創新與實踐論壇召開

11月12日，由順義區人民政府、中國汽車百人會與美團共同主辦的2020智能網聯大會特色論壇「自動駕駛城市末端配送創新與實踐」在北京順義召開。本次大會主要圍繞無人配送在中國城市場景的落地實踐進行討論。低速無人配送是自動駕駛技術最有可能優先實現落地的新業態，探索真實場景落地，從技術測試到小規模運行，迎合了產業升級需求。

順義區人民政府副區長梁斌介紹，順義區依託全區汽車產業資源優勢，打造「人—車—路—雲—網—城市」開放協同的創新生態，形成「一廊、一鎮、六園、多點」的200平方公里智能網聯汽車創新生態示範區總體佈局。北小營鎮建設全市首個智能網聯汽車特色小鎮，規劃面積25平方公里，建成7.2公里開放式5G商用智慧交通車路協同項目，積極引進滴滴自動駕駛、萬集激光雷達、蘑菇車載系統、星河5G通訊、新石器無人售貨車、京東無人配送車、富吉瑞光電科技等30個項目。順義全區開放145公里公開測試道路，覆蓋各類公路等級，以及城區、社區、園區、景區、鄉村等各類場景，完成1,240個5G基站建設，目前已開通基站1,064個，形成5G、V2X等路網全域感知體系，吸引了北汽、百度、滴滴、美團等10餘家企業近百輛自動駕駛車輛開展道路測試，道路測試里程已經超過20萬公里。

國家智能汽車與智慧交通（京冀）示範區順義基地揭牌。測試場總佔地1,200畝，成為北京市繼海淀基地、亦莊基地之後第3個自動駕駛封閉測試場。首期300畝已建成運營，目前已有北汽、美團、寶馬、奧迪、滴滴等10餘家企業近80輛自動駕駛汽車在場內進行測試。

（特約）