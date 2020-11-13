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【TikTok】美法院阻TikTok禁令生效 司法部提上訴

國情動向 11:34 2020/11/13

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中國短片分享平台抖音的海外版TikTok，在美業務前景仍不明朗。在美國法官早前頒令，暫緩原定周四（12日）生效的禁止TikTok交易行政令後，美國商務部周四表示，暫不執行關閉TikTok的命令，有待進一步的司法進展。

美國司法部同日表示，已對阻止TikTok禁令生效的法庭命令提出上訴。

商務部暫不執行關閉TikTok命令

美國商務部8月發出禁止與TikTok交易的的行政令，原定11月12日生效。TikTok母企字節跳動曾警告，這實際上是禁止在美國使用TikTok。

針對3名TikTok網紅提起訴訟，美國費城聯邦地區法官Wendy Beetlestone上月底下令，暫緩執行TikTok禁令，認為商務部此舉可能會越權。她同時下令，商務部不可禁止TikTok在美國的數據托管、傳送內容服務及其他技術交易。

【TikTok禁令】期限前夕 字節跳動提上訴挑戰美國強制出售令

美封殺TikTok再遇挫 賓夕法尼亞法官下令暫緩執行

美國當局針對TikTok的禁令，頻頻遇到法律挑戰。

本周稍早，字節跳動也在美國的法院提出上訴，挑戰特朗普要求拆售TikTok的行政令，指要求將行政令延期30天，但未獲延期，只能上訴。該令原定周四屆滿。此外，在9月底，美國聯邦法官也暫緩對TikTok的下架令。

《華爾街日報》報道，特朗普政府行動的法律基礎似乎減弱，但另一方面顯示，雙方在協議條款上仍有很大分歧。不過，熟悉字節跳動想法的人士表示，該公司對達成允許TikTok留在美國的協議抱有希望。

【TikTok】美法官頒令暫緩TikTok下架令 美商務部：將捍衛行政令

【TikTok】姆欽警告TikTok交易或泡湯：不符美國國安便關停

【中美角力】TikTok交易審批進展緩慢 傳可能延至大選後

責任編輯：林佩怡

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