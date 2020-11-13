世衛Fb大量封鎖含「Taiwan」字眼留言 稱避免這種風險

▲ 台灣連續4年不獲邀參與世界衛生大會

世界衛生組織（WHO）的Facebook頁面昨日（12日）大量封鎖含「Taiwan」等詞的留言，並以紅框標示「垃圾訊息」，台灣的外交部表示不滿。世衛發聲明澄清，專頁有大量含上述關鍵詞的網絡攻擊湧入，妨礙其他網民討論健康議題，為了避開網絡攻擊，故臨時設置過濾功能，現時已解除過濾。

台灣連續4年不獲邀參與世界衞生大會，日前Facebook直播會議舉行期間，許多網民在留言輸入「Taiwan can help」（台灣能提供幫助）表明支持台灣，卻發現無法送出。有人以特殊文字、符號、注音文「規避」系統審查，如用@取代a，也有以日文留言支持台灣。

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聲明稱，在世界衛生大會開會期間，WHO遭到強力網路攻擊，這些網上的社運人士散布爭議議題，並用了像是「Taiwan」等關鍵詞。當這種情況發生，世衛的社群網站團隊就增設過濾，目標是避免讓來訪的使用者被濫發網路攻擊。這是標準程序，不代表世衛組織的價值判斷和任何政策。

大陸官媒《人民日報》今日（13日）刊登評論指，民進黨政府不承認一中原則，是無法參與世界衛生大會的真正原因，世衛組織成員國必須是聯合國會員，即主權國家，台灣是中國的一部分，不管是「防疫優等生」還是「防疫差生」都無資格加入。台灣加入世衛，根本是個偽命題。

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責任編輯：陳建錫