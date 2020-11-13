【中美角力】美不滿加開赴華航班遭拒　華春瑩反諷美「雙標」行為

新冠肺炎疫情蔓延，美國航空公司赴華航班鋭減，美國政府對此表示「不滿意」。外交部發言人華春瑩12日反駁稱，「1月31日，美國的新冠病例數還少於10，一項針對中國的旅行禁令生效了。現在，美國的病例已經超過了1,000萬例，卻在要求每周往中國飛100多個航班。」

今年6月，中美同意兩國每周各運營4個航班。及至8月，中美間每周航班增加到了各自8班，美聯航和達美航空各執飛4班。路透社周四報道，美國航空公司（American Airlines）表示重新執飛飛往中國的客運航班，從德克薩斯州起飛，經首爾飛往上海浦東。

這也將使得美國航司執飛的中美航班數增至每周10班。但對於目前的10個赴華航班，美國運輸部負責航空和國際事務的副助理部長大衛．肖特（David Short）11日稱，美國「並不滿意」。

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路透社稱，有一項中美協議允許雙方每周執飛100多班中美航班。肖特則在航空諮詢機構亞太航空中心（CAPA）的峰會上強辯稱，「中國航司和我們的航司有權繼續行使協議中規定的所有條款。但中國不尊重這一點。」

過去9天，美國新冠肺炎確診人數均突破10萬人。美國病毒專家紛紛警吿，接下來的節假日即將到來，將可能會造成更加嚴重的病毒傳播。包括芝加哥、紐約市等均出台了相關措施，執行嚴格公共場合社交限制。

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責任編輯：游昊雲

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