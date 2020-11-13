【中美角力】前財長樓繼偉：即使拜登上台 不會很快放棄貿易摩擦

美國大選結果幾成定局，民主黨總統候選人拜登已宣布勝出，外界關注其上台後，中美貿易關係能否稍為緩和。中國全國政協常委、前財長樓繼偉周五（13日）表示，即使拜登就任美國總統，美國對中國的遏制也是不可避免，短期中美關係不會太好，未必能減少貿易摩擦。

路透社報道，樓繼偉出席財新峰會時稱，哪怕拜登就任下屆美國總統、願意放棄貿易摩擦走規則的道路，但受民粹主義影響，開始也不會這麼快放棄貿易摩擦，互減關稅或要過一段時間。

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據新浪財經，樓繼偉談及美國時提到，需要盡快科學化地控制疫情，盡力修復被撕裂的美國社會。

他又稱，維護美國自身利益，不能違反常識，例如低儲蓄率、高財政赤字率，則國際貿易必然是逆差，一定要追求貿易順差是不可能的，這必然導向單邊主義。他指，特朗普已執政4年，上來就打關稅戰、貿易戰，「到現在貿易的逆差一點沒縮小」，「你是發鈔國，你就必須是貿易赤字，這是不可能改變的東西」，強調要回到常識。

另外，樓繼偉認為，中國已經到了研究寬鬆貨幣政策有序退出的時候，但不是財政政策，強調「只說是到了研究的時候，沒說現在馬上退」。

他稱，退出的節奏掌握好，必須有序退出，因此需要早研究。但就全球而言，這個議題為時尚早。

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責任編輯：林佩怡

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