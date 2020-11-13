  • 26°C
香港時間 : 20201113日 (五) 13:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

水滸傳「未來主義版」Netflix拍 網民：李逵拿機槍？

社會熱點 12:39 2020/11/13

分享：

水滸傳「未來主義版」Netflix拍 網民：李逵拿機槍？

Netflix又有中國相關新搞作。Netflix宣佈，準備將中國古典文學名著《水滸傳》改編拍成電影。但特別的是，Netflix版本水滸傳會使用「未來主義」的設定，而這齣水滸傳電影亦會由日本導演佐藤信介操刀。Netflix擬拍未來主義版水滸傳消息一出，自然令人好奇又疑問。有內地網民吐糟，水滸傳經典人物李逵的雙斧是否要換成機關槍？

據Netflix公佈，水滸傳（英文名稱The Water Margin）電影這會是中國經典文學小說的「未來主義版本」（futuristic take），這部動作冒險傳奇大片充滿「榮譽、浪漫和陰謀」，故事會探討關於「忠誠、領導能力，和不計個人代價面對社會問題的責任」等議題。

Netflix 找來了日本導演佐藤信介為水滸傳電影執導。佐藤信介導過多部日本動漫改編電影，包括《GANTZ 殺戮都市》和《戰國英雄》（內地稱王者天下）等。電影會由Matt Sand負責編劇，他曾為《深海浩劫》（Deepwater Horizon）撰寫劇本；並由Eric Newman、Bryan Unkeless監制。

中國科幻《三體》登Neftlix 權力遊戲主創擔旗卻遭吐槽

水滸傳由元末明初小說家施耐庵原著，講述宋朝108好漢迫上梁山起義造反的故事；對於Netflix將這古典名著改成 未來主義設定，內地不少網民都明顯有所保留。有人以擅長使雙斧的李逵常常稱宋江為「哥哥」打趣，問「李逵拿着機關槍喊哥哥嗎？」

也有人疑問，原著中象徵不守婦道，為了西門慶而殺死丈夫武大朗的潘金蓮，在未來主義版水滸傳中會否成為「代表女權的角色」。

Netflix已非首次以外部視角處理中國題材。公司早前宣佈改編中國科幻作家劉慈欣大作《三體》拍劇集，並由《權力遊戲》（Game of Thrones）兩名主創David Benioff、D. B. Weiss擔任編劇與監制。由於《權力遊戲》最後一季「爛尾」廣受批評，內地網民亦擔心Netflix版三體會出事。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

中國科幻《三體》登Neftlix 權力遊戲主創擔旗卻遭吐槽
2020/09/03
中國科幻《三體》登Neftlix 權力遊戲主創擔旗卻遭吐槽
電影 文學 Netflix 中國

下一篇文章

北京天空今早現奇景 「金星合月」還這樣（組圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「死了的中國人才是好中國人」南韓電競選手遭重罰
「死了的中國人才是好中國人」南韓電競選手遭重罰
【新冠肺炎】疫情輸入風險增 京不尋常警告：這個冬天不好過
【新冠肺炎】疫情輸入風險增 京不尋常警告：這個冬天不好過
【雙11】福建第一高樓爛尾23年獲接盤 創紀錄29億賣出
【雙11】福建第一高樓爛尾23年獲接盤 創紀錄29億賣出
【新冠疫苗】巴西突停試一款中國疫苗 事態出現大逆轉？
【新冠疫苗】巴西突停試一款中國疫苗 事態出現大逆轉？
中國發現新小行星正衝向地球！料下周五最近
中國發現新小行星正衝向地球！料下周五最近
【新冠疫苗好消息】國藥集團：三期臨床試驗近尾聲 數據好於預期
【新冠疫苗好消息】國藥集團：三期臨床試驗近尾聲 數據好於預期