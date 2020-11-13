▲ 水滸傳「未來主義版」Netflix拍 網民：李逵拿機槍？

Netflix又有中國相關新搞作。Netflix宣佈，準備將中國古典文學名著《水滸傳》改編拍成電影。但特別的是，Netflix版本水滸傳會使用「未來主義」的設定，而這齣水滸傳電影亦會由日本導演佐藤信介操刀。Netflix擬拍未來主義版水滸傳消息一出，自然令人好奇又疑問。有內地網民吐糟，水滸傳經典人物李逵的雙斧是否要換成機關槍？

據Netflix公佈，水滸傳（英文名稱The Water Margin）電影這會是中國經典文學小說的「未來主義版本」（futuristic take），這部動作冒險傳奇大片充滿「榮譽、浪漫和陰謀」，故事會探討關於「忠誠、領導能力，和不計個人代價面對社會問題的責任」等議題。

Netflix 找來了日本導演佐藤信介為水滸傳電影執導。佐藤信介導過多部日本動漫改編電影，包括《GANTZ 殺戮都市》和《戰國英雄》（內地稱王者天下）等。電影會由Matt Sand負責編劇，他曾為《深海浩劫》（Deepwater Horizon）撰寫劇本；並由Eric Newman、Bryan Unkeless監制。

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水滸傳由元末明初小說家施耐庵原著，講述宋朝108好漢迫上梁山起義造反的故事；對於Netflix將這古典名著改成 未來主義設定，內地不少網民都明顯有所保留。有人以擅長使雙斧的李逵常常稱宋江為「哥哥」打趣，問「李逵拿着機關槍喊哥哥嗎？」

也有人疑問，原著中象徵不守婦道，為了西門慶而殺死丈夫武大朗的潘金蓮，在未來主義版水滸傳中會否成為「代表女權的角色」。

Netflix已非首次以外部視角處理中國題材。公司早前宣佈改編中國科幻作家劉慈欣大作《三體》拍劇集，並由《權力遊戲》（Game of Thrones）兩名主創David Benioff、D. B. Weiss擔任編劇與監制。由於《權力遊戲》最後一季「爛尾」廣受批評，內地網民亦擔心Netflix版三體會出事。

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責任編輯：連兆鋒