【中美角力】2華裔教授在美就虛假陳述認罪 一涉華為案

彭博報道，被控涉嫌為華為竊取商業秘密的中國教授毛波（Bo Mao，音譯），周四（12日）向美國法官表示，將就虛假陳述認罪，以減少控罪並獲准返回中國。另一在美學者鄭頌國（Song Guo Zheng，譯音），亦承認在申請科研經費時，隱瞞參加中國「千人計劃」等，最高可被判囚5年。

彭博報道，廈門大學電腦科學教授、美國德克薩斯州大學客座教授毛波，將對作出虛假陳述的單項指控認罪。美國檢方周四在紐約市布魯克林聯邦法院聆訊上稱，將放棄更嚴重的合謀和偷竊商業秘密等的指控。

毛波去年被美國提起刑事訴訟，指控文件稱，自2016年以來，一間公司「試圖盜用」另一家公司的技術，而毛波在這一欺詐計劃中與前者合作。有關訴訟無提到華為，但據判斷前一間公司是指華為，後一間公司是CNEX。事實上，毛波之前在一宗民事訴訟案中，被控為華為竊取一家美國初創公司的技術，法院裁定華為竊取CNEX的固態硬盤電腦技術，但沒有裁定賠償損失。

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瞞中國「千人計劃」 最高可判囚5年

另外，美國司法部周四宣布，鄭頌國承認，向美國國立衛生研究院（NIH）申請科研經費時，隱瞞參加中國「千人計劃」，以及與中國政府控制的一間中國大學有關聯及合作。

現年58歲的鄭頌國是內科醫學教授，曾在俄亥俄州立大學和賓夕法尼亞州立大學領導一個自身免疫研究團隊。他於今年5月22日被捕，當時他準備登上飛往中國的包機。

美國司法部負責國家安全事務的助理部長德默斯（John Demers）表示，由美國納稅人提供的聯邦研究經費，是為了造福美國社會，不是補貼中國政府。會繼續追究那些為了騙取資金、在與外國政府關係上撒謊的人士的責任。

據報，俄亥俄州立大學發言人表示，鄭頌國未向該校披露他與一間外國機構的大量帶薪工作，已其解職。

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責任編輯：林佩怡

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