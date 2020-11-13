【新冠肺炎】防病毒循冷鏈食品輸華 中國停近百間企業產品進口

海關總署進出口食品安全局局長畢克新在周四（12日）的國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，中國已暫停出現員工聚集性感染企業的產品進口中國，涉及20個國家共99間生產企業，其中82間企業是在出現疫情後自主暫停對華出口。

畢克新表示，為有效防範新冠肺炎疫情通過進口冷鏈食品輸入風險，全國海關進一步加大進口冷鏈食品的檢疫力度，進一步強化源頭管控。截至目前，中國已與有冷鏈食品輸華貿易的全部109個國家的主管部門進行溝通和磋商，提出的建議和要求得到對方的積極廣泛響應。

海關總署已累計抽查50個國家共140間進口冷鏈食品生產企業，對查出問題的22間企業採取暫停或者撤銷其註冊資格等措施。畢克新又提到，海關總署對進口冷鏈食品實施新冠病毒核酸抽樣檢測，重點加大對進口海鮮等冷鏈食品的抽樣檢測，至今全國海關共抽樣檢測樣本873475個，其中檢出陽性結果有13個，其他均為陰性。

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畢克新表示，海關總署下一步將在繼續做好源頭管控和風險監測等相關工作的基礎上，切實做好進口冷鏈食品口岸環節預防性消毒工作，加強與相關部門合作，嚴防新冠肺炎疫情通過進口冷鏈食品輸入風險。

另一方面，湖北武漢衛健委周四通報，從青島黃島海關入關的進口冷凍去骨牛肉臀腰肉心，其外包裝樣本有3份檢測結果呈陽性。目前市區指揮部已迅速採取貨物封存、人員排查隔離、場地消殺等應急處置措施，連夜對冷庫外環境和工作人員進行采樣和病毒檢測，並同步開展流行病學調查。該批次進口產品重約27噸共有1006箱，原產國為巴西，抵達武漢後一直儲存於冷庫，未流入市場。

此外，阿根廷12日表示，中國稱在阿根廷進口牛肉的外包裝上發現新冠病毒。中國海關總署於13日在一批印度水產品中也檢測出新冠病毒。阿根廷和中國之前已經達成協議，如果在阿根廷工廠發現新冠病毒，工廠將停止發貨，並要求北京暫時將相關工廠從中國進口公司名單中排除，直到Senasa和中國批准恢復其業務。海關總署13日早也發聲明稱，暫停從印度巴蘇國際進口一周，期滿後將自動恢復。

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責任編輯：游昊雲

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