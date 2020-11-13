中央軍委發布解放軍聯合作戰綱要 強調強化備戰打仗

據新華社報道，經中央軍委主席習近平批准，中央軍委日前印發《中國人民解放軍聯合作戰綱要（試行）》，本月7日起施行。《綱要》強調從制度層面回答未來「打什麼仗、怎麼打仗」的重大問題，強化備戰打仗的鮮明導向。

中央軍委要求，各級要堅持戰鬥力這個唯一的根本的標準，將《綱要》作為組織實施聯合作戰和聯合訓練的基本依據，全面提高新時代打贏能力。

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制度層面回答未來「打什麼仗、怎麼打仗」

報道指出，《綱要》著眼構建聯合作戰法規體系，立起基本概念，確立基本製度，明確基本權責，從制度層面回答未來「打什麼仗、怎麼打仗」的重大問題，強化備戰打仗的鮮明導向。

報道稱，《綱要》對鞏固深化領導指揮體制、規模結構和力量編成改革成果，對推動解放軍聯合作戰能力解放和發展，具有重要意義。

《綱要》是中國軍隊新時代作戰條令體系的頂層法規，重在明確聯合作戰組織實施的基本問題、統一作戰思想、釐清權責程序、指導作戰行動，圍繞聯合作戰新情況新問題，堅持繼承與創新、理論與實踐相結合，總結提煉有益經驗，構建整體框架，設置內容體系，明確聯合作戰指揮、作戰行動、作戰保障、國防動員、政治工作等重大原則、要求和基本程序。

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責任編輯：林佩怡

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