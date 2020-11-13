【芯片產業】紫光集團面臨債務爆煲 北京銀行考慮提供融資

內地芯片業巨頭紫光集團傳出可能債務違約，旗下紫光國微（深：002049）股價連跌4日，今日（13日）上午一度跌停。內媒引述 知情者稱，北京銀行 考慮為紫光提供融資，以幫助其緩解債務償還問題。 銀行方面正在進行審批流程，仍存在變數；融資支持形式也尚未最後確定，而可能的形式包括貸款。

紫光集團上月29日宣布放棄贖回規模10億元（人民幣，下同）的永續債「15紫光PPN006」，引發市場警惕。本月2日開盤後，「紫光系」債券就全面暴跌，其中「19紫光01」、「18紫光04」等，截至今日上午收盤時已跌至15元以下。

後續有內媒報道，紫光集團申請對到期的10億元信托貸款進行延期，但銀行截至周一（9日）晚上仍未批准，可能觸發今年12月到期的美元債爆發交叉違約。北京市政府和紫光集團控股股東清華控股，周三（11日）派出專案小組評估紫光的財務情況。報道又指，紫光負債率偏高，是因在芯片領域投入較大。另外，紫光還有一筆價值13億元的債券將在本月15日到期，另一筆4.5億美元的離岸債則在12月10日到期，另明年上半年估計還有逾60億元債券面臨兌付。

國盛證券債券分析師楊業偉表示，紫光的問題是負債高，債務成本居高不下，而現金儲備有限，償債能力弱。因此雖然發展前景被看好，但債券投資者最關注的是償債能力，是現金和負債狀況。

紫光千億造芯風險大

在中美科技戰白熱化下，作為自主研製芯片龍頭企業的紫光，近年來重金投入紫光展銳、紫光國微、長江存儲等企業，但半導體行業前期研發投入規模大、周期長，實現獲利需要很長時間。紫光董事長趙偉國2018年曾稱，未來10年投資1,000億美元於芯片製造領域；而使用包括債券在內的期限較短的債權融資用於擴張，本身蘊含巨大風險。

引入戰略投資者未成功

紫光嘗試圖引入戰略投資者，但進展未如理想，其對上一次境內市場融資還已在2019年上半年，境外發債更要追溯到2018年的第一季度。此前，紫光引入蘇州高鐵新城、海南聯合以及深圳市投資控股的嘗試均未成功。隨着到期債券和離岸美元貸款償付不斷消耗資金，公司日益深陷流動性危機。

今年6月，紫光又簽署了《合作框架協議》，擬引入重慶兩江新區管委會指定的兩江產業集團或其關聯方增資擴股，但據報合作未達成一致。興業研究分析稱，紫光債券兌付在一定程度上取決於戰略投資者的增資情況，假設重慶兩江集團增資落地，但落地金額不及預期，那紫光中期債券預計有60%的兌付概率。

責任編輯：陳建錫