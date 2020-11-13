【芯片產業】遭同行挖角 台積電大幅加薪20%留住人才

▲ 作為全球最大芯片代工廠的台積電，近年面臨嚴重人才流失問題

全球最大芯片代工廠台積電（台：2330；美：TSM）今日（13日）宣布，明年1月1日調整員工薪酬，加幅是歷來最大20%。台積電稱，員工是公司最重要的資產，台積電一直秉持這理念。分析指，隨著大陸「造芯」熱潮的興起，台積電旗下大批工程師被高薪挖走，後者因此被迫調整薪酬來留住人才。

台媒報道，台積電的調薪計劃主要針對員工底薪，以其現時的起薪點計算，大學畢業生入職月薪3.8萬元（新台幣，下同），調整後將達4.56萬元，碩士起薪4.5萬元，調整後將達5.4萬元。據台積電官網顯示，有碩士學位的工程師，現時的全年薪酬約為31個月的本薪，高於業界水平。

分析指，從2014年以來，在半導體、IC設計產業等，台灣已經流失非常多的芯片人才，近來還面臨大陸方面的高薪挖角，加上美國大選後，拜登對大陸的制裁在短期內可能放緩，讓台灣廠商十分緊張，希望以高薪招聘及留住人才。

台積電是挖角「重災區」

台積電在全球芯片產業的領先地位，加上語言共通的因素，一直是大陸同行挖角人才的首要目標，而此情況在近年允其顯著。一名獵頭公司負責人向台媒透露，過去大陸企業以「廣納人才」的思維挖角，瞄準不同的公司下手，但現在他們更加精明，只要領先企業的人才，特別是台積電。

根《日經亞洲評論》統計，從2019年初至今，兩間大陸芯片企業從台積角手上挖走超過100名工程師，當中甚至包括部份高層。兩間企業分別是濟南泉芯，以及資金鏈斷裂陷入停營的武漢弘芯。這些企業創辦的時間很短、規模不大，但由於有大陸地方政府的扶持，它們開出的薪酬條件可以達到台積電的2倍。

另外，大陸芯片巨頭中芯國際，近年也聘請了好幾位台積電元老，如前共同營運長蔣尚義、前高管梁孟松，以及曾任研發處處長的楊光磊等。

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責任編輯：陳建錫