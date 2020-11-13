【中美角力】蓬佩奧這樣談台灣 京：阻擋不了中國統一

美國國務卿蓬佩奧周四（12日）接受電台節目訪時指稱，「台灣不是中國的一部分」。在北京，外交部發言人汪文斌周五（13日）回應表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，批評蓬佩奧顛倒黑白，破壞中美關係、損害台海和平穩定，強調任何損害中國核心利益都會遭到堅決回擊，也阻擋不了中國統一的歷史潮流。

在外交部例行記者會上，汪文斌表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。他強調，這是一個客觀事實，也是國際關係基本準則。又稱在一個中國原則基礎上，中國已同全球180個國家建立正式外交關係。

▲ 汪文斌

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他指出，一個中國原則是中美關係的政治基礎。1979年發表的「中美建交公報」明確指出，美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。在此基礎上，中美相互承認並建立外交關係。

他批評，蓬佩奧出於一已政治私利、置中美兩國人民根本利益於不顧，顛倒黑白、編造謊言，目的是誤導輿論、擾亂視聽，進一步破壞中美關係、損害台海和平穩定。其險惡居心早已大白於天下。

汪文斌警告「蓬佩奧之流」，任何損害中國核心利益、干涉中國內政行徑，都會遭到中方堅決回擊，也阻擋不了中國統一的歷史潮流。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式美台官方接觸和軍事聯繫，停止任何損害台海和平穩定和中美關係的言行，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

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責任編輯：林佩怡

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