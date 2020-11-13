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【科技戰】國產量子通話手機 據報或年底推向民用市場

國情動向 19:15 2020/11/13

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中美科技戰白熱化之際，中國謀求在量子科技方面「下好先手棋」。內地傳媒報道，中國電信和國盾量子正研發一個手機支持量子安全通話的項目，而中國電信預計今年底或明年初，向民用市場推出有量子通話功能的國產手機。

《經濟觀察網》報道，上周在一場博覽會發現兩部樣板機，分別從華為和中興現有手機改造，手機屏幕保護是中國電信、國盾量子的標識，用戶可在通話過程中一鍵選擇兩種通話模式，「加密通話」或「普通通話」，兩種模式下的通話質量無差別。而從中國電信處獲悉，未來該手機會從向消費者分發。

【量子科技】習近平加持 量子科技是什麽？為何重要？

量子科技競速 中美科技戰京搶「先手棋」

報道稱，中國電信和國盾量子日前成立合資公司「中電信量子科技有限公司」，該手機項目由合資公司主導研發。原理上，量子密鑰的分發，一方面通過建設量子保密通信網絡廣域分發，也可借助基於國產密碼芯片和國密算法的量子安全SIM卡，完成在手機植入，再進行量子安全通話。

報道指出，這種SIM卡可適配的手機型號非常廣泛，手機通常只要換上該SIM卡和對應軟件，就可用安全的密鑰保護語音、數據通信和存儲等，增加加密通話功能。不過，量子安全通話功能是雙向對等，對方手機必須插入量子安全SIM卡，才能實現通話加密。

習近平要求量子科技「下好先手棋」

值得注意，中共中央政治局上月曾就量子科技研究和應用前景，舉行集體學習，中共總書記習近平強調，要加強量子科技發展戰略謀劃和系統布局，把握大趨勢，下好先手棋。而在本月初公布、中共中央在關於「十四五」規劃和2035年遠景目標的建議全文中，強調加快建設科技強國，並提到瞄准人工智能、量子信息等前沿領域，實施一批具有前瞻性、戰略性的國家重大科技項目。

研究機構Strategy Analytics中國本地高級終端分析師吳怡雯指出，單純通話加密，對手機不是新興功能，但加密方式有很多種，安全性也有差別， 這次研發是在方式和安全上有新的突破，該類手機對於政企客戶，會是值得關注的功能，但對一般消費者市場不會有很大影響。不過，隨著智能手機存有大量的個人數據和金融信息，消費者對加密的需求會日益增長，對通話加密需求長期發展感樂觀。

習近平指中國量子科技發展有短板 要加強戰略謀劃和系統布局

量子衛星升空 外媒：中國通訊保密技術世界領先

責任編輯：林佩怡

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