台媒：蓬佩奧稱「台灣非中國」下句即露餡 不要理他

美國國務卿蓬佩奧試圖刺激台海局勢,聲言「台灣並非中國一部分」,但即使是台灣島內亦有媒體察覺到,蓬佩奧下一句說話隨即露出馬腳,顯示蓬佩奧連美國一直以來的政策都理解錯誤,外界最好的辦法就是不要理他。在北京,中國外交部亦對蓬佩奧所言不以為然,只淡淡稱「阻擋不了中國統一」。

美國總統特朗普敗選幾成定局,蓬佩奧國務卿地位兩個月後勢要不保之際,繼續針對中國「語出驚人」,似乎有意為拜登政府外交埋雷。蓬佩奧日前在美國一個電台節目上指,「台灣並非中國一部分」(Taiwan has not been a part of China),引起多方側目。

但台灣《聯合報》評論指出,蓬佩奧下一句話隨即「露餡」。美國國務院網站紀錄顯示,蓬佩奧全句是這樣說的:

「台灣並非中國一部分,這是列根政府所做工作所承認的,美國已沿用當年政策35年,兩黨執政都是如此。」

(Taiwan has not been a part of China, and that was recognized with the work that the Reagan administration did to lay out the policies that the United States has adhered to now for three and a half decades, and done so under both administrations.)

《聯合報》直言,蓬佩奧這句話,顯示他自以為自己所講「台灣並非中國一部分」是毫無新意的美國既定政策,然而美國「一中政策」有關的文件,從來沒有「台灣不是中國一部分」的敘述;蓬佩奧對美國「一中政策」學藝不精,也馬上被看破手腳。

美國兩岸問題專家任雪麗亦稱,蓬佩奧這是錯誤陳述,而且許多地方都說錯。「最好的方式就是別理他。」

事實上,中美1979年建交公報,美國承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府,並寫明了這樣一句話:

「The Government of the United States of America acknowledges the Chinese position that there is but one China and Taiwan is part of China.」

公報中文版是:

「美利堅合眾國政府承認中國的立場,即只有一個中國,台灣是中國的一部分。」

即使後來有解讀將英文 「acknowledges」一詞譯成「認知到」,也沒有改變這句話的整體意思。

至於蓬佩奧所提到的「列根政府工作」,則是在講「台灣關係法」,而《聯合報》指出,美國雖以台灣關係法模糊認可台灣「政治實體」地位,但「中華民國」或「台灣」都不是美國願意承認的合法政府。

《聯合報》接着認為,蓬佩奧對台灣根本沒有誠意。「在這樣的條件下,特朗普政府就算對台灣再好,對中國大陸再嚴厲,與其讓蓬佩奧說台灣從來不是中國的一部分,還不如說美國願意承認台灣,更來得心誠實致。」

評論又反問,只剩兩個月就要下台的特朗普政府,不知還想如何把玩兩岸這張他已無法掌控的牌?「畢竟從北京的角度,無論特朗普做什麼、蓬佩奧說什麼,可能都不及拜登會提名誰擔任國務卿或駐華大使來得重要。」

的確,蓬佩奧也未能激起北京大反應。中國外交部發言人汪文斌周五(13日)只稱,蓬佩奧出於一己政治私利,顛倒黑白編造謊言,破壞中美關係損害台海和平,險惡居心早已大白於天下。「我們正告蓬佩奧之流:任何損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑,都會遭到中方的堅決回擊,也阻擋不了中國統一的歷史潮流。」

責任編輯:連兆鋒