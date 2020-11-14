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圓明園被英法火燒應重建？國家文物局以這理由拒絕

社會熱點 13:41 2020/11/14

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圓明園被英法火燒應重建？國家文物局以這理由拒絕

中國古代皇家園林北京圓明園160年前遭英國、法國聯軍火燒，近日內地再有意見提出應重建圓明園。但國家文物局坦言，圓明園遺址是中國被侵略的歷史見證，告誡後人勿忘國恥，而且重建圓明園也缺乏必要的歷史依據。國家文物局的答覆，間接拒絕了重建圓明園的提議。

圓明園應否重建的討論多年來一直存在，今年兩會期間，全國人大代表閻建國提案主張重建圓明園，「加強國家愛國主義文化建設」。不過，斷壁殘垣或許亦有其巨大價值。國家文物局日前正式回應，雖未直接否定閻建國提案，但明顯並不支持重建圓明園。

國家文物局表示：

「圓明園遺址不僅是清代皇家園林的重要代表，更是近代中國被侵略、被殖民的歷史見證，遺址以斷壁殘垣告誡後人勿忘國恥、警鐘長鳴。」

當局還認為，重建圓明園有非常難度，而且很容易將好事變成壞事：

「重建圓明園缺乏必要的考古及歷史文獻依據，且將改變圓明園遺址被列強破壞的歷史現狀，應慎重論證其必要性和可行性。」

圓明三園 法國作家雨果曾譽典範

圓明園位於北京海淀區，為「圓明」、「長春」、「綺春」三園之總稱，故又稱「圓明三園」。圓明園始建於康熙46年（1707年），佔地3.5平方公里，是中國清代一大皇家宮苑。園內以建築景群和文化收藏聞名於世，法國作家雨果（Victor Hugo）曾譽圓明園為「理想與藝術的典範」。

圓明園原貌構想圖

1860年第二次鴉片戰爭，圓明園遭英法聯軍燒毀，大量文物遭到搶掠，清庭其後一度嘗試修復，惟礙於財政作罷。圓明園1900年再次遭到八國聯軍進一步洗劫，終成一片廢墟。國務院1988年將圓明園列為全國重點文物保護單位，園內「大水法」遺址（原是大型噴水池）成為圓明園的標誌。

重建圓明園話題其實討論已久。「重建派」主張中國今日已具備財力物力，應恢復民族昔日榮光；「廢墟派」則認為歷史不容抹殺，圓明園遺址的精神意義和愛國主義教育價值，遠遠超乎其物質實在。

圓明園大水法遺址

圓明園實已「重建」兩遍 只是不在北京

國家文物局答覆後，內地《光明日報》發表文章，直言重建圓明園這個話題「該罷休了」。文章表示，重建一個「形似圓明園、勝似圓明園」的園林並不困難，浙江東陽已有一處商家投資建造的「仿圓明園」（圓明新園），但終究是仿品，吸引的遊客非常有限。

圓明新園位於橫店影視城內，2016年建成，以1：1的比例彷建了北京圓明園95%建築原貌，項目耗資達300億人民幣。除此以外，廣東珠海同樣有座「圓明新園」景區，早在1997年已經落成，但規模較小，以1：1比例精選圓明園四十景中的十八景修建。

浙江東陽圓明新園

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責任編輯：連兆鋒

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