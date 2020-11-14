▲ 蒙古助中國抗疫送羊3萬隻到齊 首批已屠宰前往武漢

蒙古國為對中國抗疫表達支持，向中國贈送綿羊3萬隻，3萬隻羊現時已全部抵達中國。其中第一批蒙古贈羊已經在中國內蒙古自治區完成屠宰加工，正在運往中國新冠疫情原重災區武漢的路上，讓武漢人吃上蒙古羊肉，用蒙古方面的話說，幫助他們「滋補增強抵抗力，協助戰勝疫情」。

蒙古向中國贈送的最後一批1,800隻羊，周五（13日）由貨車經關口，由蒙古進入中國內蒙古二連浩特市，標誌兩國歷時23天，分14批交接3萬隻羊過程完畢。第一批4,000隻蒙古贈羊10月22日入境中國，同樣在二連浩特通關。

蒙古贈羊當中，1.2萬隻已經完成屠宰、加工和包裝，此前一天（12日）由二連浩特起程，以10輛冷鏈貨櫃車運往湖北武漢。

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今年2月武漢遭受疫情重創，湖北全省進入封閉狀態期間，蒙古國宣佈向中國援助贈送3萬隻羊，以表支持中國抗疫心意，成為熱話。中國駐蒙古國大使柴文睿向傳媒表示，蒙古外長曾對他說，羊肉是最好的滋補品，希望中國人民能夠增強抵抗力，增強免疫力，早日戰勝疫情。

對草原民族來說，羊就是相當保寶的資產。柴文睿解釋，蒙古人認為綿羊屬於溫性，是送禮的首選，這也寓意著真誠和熱情。他稱，如果按照國內價格來算，一隻綿羊最低也要1,000元人民幣，這樣算起來，3萬隻羊的價值至少在3000萬到4500萬元。

此外，蒙古國政府為了向中國送上這批羊，還專門另外撥了100萬美元專款做交接工作。考慮到蒙古經濟也受疫情影響，上半年經濟收縮10%，財政壓力巨大，蒙古國向中國送上的確是厚禮，誠意滿滿。

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責任編輯：連兆鋒