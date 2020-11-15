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【RCEP簽署】全球最大自貿區 李克強：多邊主義勝利

國情動向 15:38 2020/11/15

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【RCEP簽署】暗諷美國 李克強：多邊主義的勝利

中國牽頭亞太自由貿易協議「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），周日（RCEP）正式簽署，包括中日韓澳紐，以及東盟十國合共15個國家，是為全球最大自貿區。時值中美在亞太區競爭加劇，RCEP簽署反映美國拉攏多國圍堵中國政策一次失利。中國國務院總理李克強表示，當前國際形勢下，RCEP簽署是多邊主義和自由貿易的勝利，人們選擇合作而不是衝突，選擇同舟共濟而不是以鄰為壑。

第四次區域全面經濟夥伴關係協定 領導人會議周日緊接着越南主辦東盟峰會結束後舉行，會上中國、日本、南韓、澳洲、新西蘭、越南、老撾、柬埔寨、緬甸、泰國、新加坡、馬來西亞、汶萊，印尼，以及菲律賓共15國經貿部長以視像形式，聯合簽署 RCEP。

RCEP是世界最大規模自由貿易協議，15國國內生產總值（GDP）合佔全球30%。RCEP旨在通過削減關稅及非關稅壁壘，建立跨國統一市場。RCEP國家會在協定生效20年內，將彼此之間關稅降低90%。協定內容亦包括電子商務、貿易和知識產權等範疇。

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李克強在會上表示，RCEP作為世界上參與人口最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區，這不僅僅是東亞區域合作極具標誌性意義的成果，更是多邊主義和自由貿易的勝利，必將為促進地區的發展繁榮增添新動能，為世界經濟實現恢復性增長貢獻新力量。

李克強指出，當前國際形勢下，RCEP經過8年談判得以簽署，讓人們在陰霾中看到光明和希望，表明多邊主義和自由貿易是大道、正道，仍然代表著世界經濟和人類前進的正確方向；讓人們在挑戰面前選擇團結與合作，而不是衝突與對抗，選擇守望相助、同舟共濟，而不是以鄰為壑、隔岸觀火，向世界表明開放合作是實現各國互利共贏的必由之路。

李克強稱，前進的道路總是不平坦的，只要我們堅定信心、攜手合作，就一定能夠開創東亞乃至人類更加美好的未來。

RCEP原本共有16個國家，惟印度去年在談判最後關頭決定不加入協議。印度是亞洲第3大經濟體，加上有超過13億人口，退出在相當程度上縮小了RCEP規模。15國對印度今後加入RCEP持開放態度。

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責任編輯：連兆鋒

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