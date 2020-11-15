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【新冠肺炎】第5款中國疫苗進入三期臨床 烏茲別克招5000志願者

國情動向 17:06 2020/11/15

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中國疫苗研發再次傳來好消息，安徽智飛龍科馬生物製藥有限公司（深：300122）旗下新冠疫苗，將在烏茲別克展開第三期臨床試驗，即治療、安全性方面的評估，亦是能否獲批准上市的關鍵一步。智飛生物的疫苗是國藥集團（01099）、康希諾生物（06185）、中生及科興後第5款進入第三期試驗的國產疫苗。

官媒《新華社》昨日（14日）引述消息指，該款疫苗目前已送抵當地，將有5,000名志願者參與試驗，幾名中國專家亦已到位，他們將負責監測志願者的情況，並幫忙培訓烏茲別克的醫生。志願者將可獲得相應的補助，如他們在接種疫苗後，出現任何併發症或不良反應，中國專家將免費為其治療。

智飛生物的疫苗屬於中國官方所劃分的「重組亞單位疫苗」，由該公司和中國科學院微生物研究所聯合研製，今年6月下旬獲國家藥監局臨床試驗批件，上月完成第二期試驗。該疫苗特點是運用工程化細胞株方式進行生產，能達致產能高、成本低、具較強可及性的效果。而此前，中國已有採用滅活疫苗、腺病毒載體疫苗兩種技術路線，當中有4款分別是國藥集團研發的兩種滅活疫苗、科興研發的一款滅活疫苗，以及中國科學院院士陳薇團隊研發的腺病毒載體疫苗。

截至昨日，烏茲別克全國的新冠肺炎確診人數已接近7萬，死亡人數接近600。該官方據報正與國藥集團、俄羅斯「衛星V」疫苗製藥商就潛在試驗進行談判，其創新發展部部長日前接受當地電視台訪問時稱，中國所生產的新冠疫苗，在安全性上要遠遠高於其他的同類疫苗。

【新冠疫苗好消息】國藥集團：三期臨床試驗近尾聲 數據好於預期

巴西恢復中國新冠疫苗試驗　科興稱對疫苗有信心

【新冠疫苗】輝瑞疫苗與科興疫苗  兩者有何不同？

【新冠疫苗】內媒稱國藥新冠疫苗 北京武漢開放預約接種

責任編輯：陳建錫

醫療用品 經濟 治療 醫療科技 烏茲別克斯坦 肺炎 智飛生物（深：300122） 醫生 新華社 中國

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