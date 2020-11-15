【新冠疫情】何時能出國遊？張文宏料2022年春 但有個前提

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，但隨著多款疫苗進展順利，跨境聯通也有了希望。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏預料，「如果不出意外，2022年春天，我們能重新背起行囊，到世界各地去走一走了。」他強調，前提是全球合作抗疫，否則後年春天都未必能出國。

若不合作抗疫 後年都未必能出國

據內地傳媒報道，張文宏13日在「第11屆財新峰會」表示，全球疫情達不到平衡，沒有一個國家可以獨善其身，中國也不能完全開放。新冠疫苗預計在今年年底或明年年初上市。「如果不出意外，2022年春天，我們能重新背起行囊，到世界各地去走一走了。」

但他強調，前提條件是全球必須共同協作，「如果全球還不能做到一起抗疫，那明年的春天也走不出去。後年的春天行不行？我覺得也未必，所以最終大家還得在一個鍋裡吃飯，桌上的菜就是疫苗。」

張文宏指出，新冠肺炎病毒已學會在人類社會居住，成為了「常住病毒」。另外，根據國內外追蹤數據來看，病毒毒性並沒有隨著傳染範圍擴大而出現毒性下降。「這就意味著新冠肺炎病毒的致死率依然很高，如果沒有疫苗，實現全球範圍內的防控是不可能做到的。」

事實上，就算疫苗上市，也無法立刻消滅所有病毒。張文宏表示，疫苗的供應量及覆蓋率決定著全球重啟的時間表。如果重啟的範圍愈大，需要疫苗的接種覆蓋率就愈高。「隨著疫苗上市，世界不同國家的國民陸續接種，這一覆蓋過程或將持續一年至兩年。」

另一方面，中國前財長樓繼偉亦預測，全球經濟將在2022年之後恢復正常。

【新冠肺炎】防病毒循冷鏈食品輸華 中國停近百間企業產品進口

【新冠肺炎】疫情輸入風險增 京不尋常警告：這個冬天不好過

【新冠疫情】4的士司機疑確診 內地專家提5招防的士播毒

責任編輯：尹航

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道