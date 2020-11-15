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【RCEP】財政部：中日首達成雙邊關稅減讓安排 歷史性突破

國情動向 17:27 2020/11/15

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中日韓澳新及東盟10國等15國，周日（15）簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），是全球最大自貿協定，15國總人口、經濟總量及貿易總額均佔全球總量約30%。

中國財政部表示，將積極做好協定關稅減讓相關工作，又稱這是中國和日本首次達成雙邊關稅減讓安排，實現歷史性突破。據日本共同社，出口方面，中國對日本清酒徵收的關稅由現行的40%分階段下調，將在第21年取消。中國未來還將撤銷對扇貝徵收的關稅。

中國財政部稱，RCEP協定貨物貿易自由化成果豐碩，各成員之間關稅減讓，以立即降至零關稅、10年內降至零關稅的承諾為主，協定有利推動實現區域內高水平的貿易自由化。

此外，財政部表示，RCEP順利簽署，對增強各國疫後經濟恢復、促進長期繁榮發展具有極為重要的推動作用。貿易自由化進程加快，將為區域經貿繁榮帶來更大促進，而協定的優惠成果將直接惠及消費者和行業企業，為豐富消費市場選擇、降低企業貿易成本發揮重要作用。

中國商務部副部長王受文表示，根據RCEP規定，協定生效需15個成員中至少9個成員批准，其中至少包括6個東盟成員國和中國、日本、南韓、澳洲和新西蘭中至少3個國家。接下來RCEP各成員將各自履行國內法律審批程序，推動協定早日生效實施。中方將與各方努力，爭取讓RCEP協定儘早惠及本地區企業和人民。

【RCEP簽署】全球最大自貿區 李克強：多邊主義勝利

【RCEP簽署】中國撇開美國與14國貿協 拜登落下風

責任編輯：林佩怡

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