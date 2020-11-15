【華為禁令】愛立信CEO撐華為：支持對瑞典不公平禁令提出質疑

對於瑞典政府的禁令，華為日前提出上訴，法院裁定暫停政府的華為禁令。瑞典電訊商愛立信（Ericsson）首席執行官鮑毅康（Borje Ekholm）表示，支持華為中興等對瑞典不公平禁令提出質疑，以確保市場的開放和公平。

鮑毅康：保證國安的同時 要允許市場准入

據內媒「第一財經」，鮑毅康表示，認為瑞典郵電通信管理局（PTS）的決定，是限制了自由以及開放的市場准入，這是不好的，因此也歡迎華為以及三大運營商對此決定提起質疑，會有公平的裁決來做出相應的決定，以確保市場的開放和公平。

鮑毅康稱，國家當然要考慮國家安全的問題，這由政府決定，但同時也認為國家安全得到保證的同時，應允許開放和自由的市場准入。

瑞典上月以存在國家安全風險為由，禁止華為設備用於該國5G網絡，並要求參與5G頻譜拍賣的企業，在2025年1月1日之前移除華為生產的零件。華為上周提出上訴。法院裁定暫停華為禁令，意味著允許華為參與瑞典即將舉行的5G頻譜拍賣。但瑞典郵電通信管理局其後宣布中止拍賣。

另一方面，鮑毅康還談及中國市場。他稱，中國一直以來都是愛立信市場戰略非常重要的組成部分，展望未來，中國仍然是非常重要的戰略組成部分。

上月愛立信發布的第三季度財報顯示，該公司淨銷售額增加至575億瑞典克朗（約515億港元），按年增長1%。愛立信指出，三季度銷售額的增長主要受益於中國大陸的5G銷售。

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責任編輯：尹航

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