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中美新冷戰料迎緩和期 只是中國挑戰沒減少

國情動向 09:33 2020/11/16

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【拜登當選】中美新冷戰料迎緩和期 中國挑戰沒減少

拜登勝出美國大選、順利入主白宮機會愈來愈大，中美關係「新冷戰」在特朗普時代展開過後，有望相對緩和。美國當年在美蘇冷戰緩和期調整策略，大幅改善了自身形勢，為冷戰勝局奠下基礎。現在拜登準備一改特朗普單邊硬碰作風，重振美國盟主聲望，以利與中國長線競爭不爭朝夕，對中國來說挑戰並不小，但中國的牌無疑也比蘇聯豐富。

中美關係最近幾年狂風暴雨，特朗普政府不計較傳統辦事，心急地想將中國崛起扭轉在眼前，一味猛攻成效見仁見智。

拜登戰略目的儘管同樣是避免中國超前，卻耐心得多地着眼長線棋局，首先並非死命壓制中國，而是「做活」美國。他的具體策略可以說是圍而不攻，認為下子把中國圍起來，圍得成就自然有籌碼逼中國「聽話」，不用冒着巨大損失強攻。

拜登對華圍而不攻 四議題固本培元

美國要再次成為世界「燈塔」，當然首先須解決特朗普任內暴發的自身問題，拜登近期定出了4大議題，作為自己上任後的優先施政範疇，分別是新冠疫情、經濟危機、種族問題，以及氣候變化。

4項議題反映拜登執政會以美國固本培元為先，中美外交鬥爭相對會暫擱一邊。因為對拜登陣營來說，先做好美國自己的事，才是對付中國的最佳辦法。

如此，中美關係有望迎來相對緩和期，雙方像過去幾年一樣直接衝突的頻率和烈度都可能減低。這段中美所謂「新冷戰」之中的潛在緩和期，與當年美國與蘇聯冷戰緩和期，早段耐人尋味地有幾分相似，或許值得借古鑑今。

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冷戰緩和期 美國以退為進智取蘇聯

美蘇冷戰緩和期始於1960年代末，終於1970年代末、1980年代初；美蘇相對形勢在此期間發生顯著變化，對後局影響重大。

美國在冷戰緩和期間調整了心態，不再將「反共」意識形態視為至高無上，改以現實政治地緣博弈角度看待美蘇關係，這為美國做活自身棋局開啟了多道大門。

期內，美國開展三角外交，尼克遜1972年訪華，締造聯華抗蘇之局；從越戰泥潭解脫，1973年正式從越南撤軍；以間接方式大幅削弱蘇聯在中東影響力，1974年贖罪日戰爭與其後和談，令埃及這原本親蘇的阿拉伯世界盟主投向美國與以色列一方。

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總體而言，冷戰緩和期間的國際環境朝着有利美國的方向演變，美國擺脫了舊有包袱，國內種族問題也獲得改善，整體博弈能力有所提高，而蘇聯在期內則逐步邁向孤立。蘇聯1979年入侵阿富汗成為眾矢之的，以及列根1981年入主白宮，重新對蘇聯採取強硬策略，則標誌了冷戰緩和期結束。冷戰勝負在1980年代愈發明顯，結局世人皆知。

「新冷戰」緩和期 中國形勢更複雜

說回今天，拜登如順利上台，中美「新冷戰」出現緩和期，會意味美國從特朗普執政亂局解脫、內部問題可望改善；美國會重拾多邊主義，軟實力回升，並打開新的外交可能。

時值中國外部環境變得複雜，中歐矛盾日益凸出，歐洲外交形勢波譎雲詭，而拜登調整美國策略算是踏出一步，中國如何回應，避免國際環境朝有利美國的方向演變，值得慎重思考。中國要拆拜登這個局，對外......

（節錄）

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責任編輯：連兆鋒

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外縱橫

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