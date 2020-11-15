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【RCEP簽署】台灣與成員國經貿往來密切 今後將被邊緣化？

國情動向 20:17 2020/11/15

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中國與日本、澳洲等14國，今日（15日）簽署涵蓋全球22億人口的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），互相大幅調低關稅。部份RCEP成員國與台灣經貿往來密切，加上後者正在美國重組亞太供應鍵戰略中扮演重要角色，專家憂慮台灣在協定生效後將被邊緣化，進出口貿易恐受到巨大衝擊。

媒體：台灣出口將受巨大衝擊

綜合媒體報道，RCEP成員國對台灣的貿易量、投資金額，估計分別佔台灣對外貿易與投資總額的59%與65%，對台灣經濟的影響巨大。RCEP雖尚未公布詳細內容，但標榜降低關稅、強化具有共同原產地規則的供應鏈，勢必影響台灣商品在海外的競爭力，進而打擊台灣的出口貿易。允其是石化、機械等傳統產業，應該提前做好受到衝擊的準備，另外台灣服務業未來想進入這些國家的市場、參與其政府採購與基礎建設項目，將要會面對更大障礙。

中華經濟研究院台灣東協研究中心主任徐遵慈進一步解釋，RCEP國家大部份彼此已簽署自由貿易協定，唯一沒有自貿協定的是中國大陸與日本、日本與韓國，而中日、日韓這兩組國家在協定之下將首次互降關稅、互相開放市場，對台灣影響最大。未來進入日本市場的台灣產品。將面臨中國產品在關稅上的優勢，同樣的，台灣和日本產品進入韓國，日韓彼此降稅，維持原關稅的台灣產品將失去競爭力。

有媒體建議，民進黨政府應即時拿出積極的作為，降低RCEP對台灣可能造成的傷害，例如與這些國家洽簽投保協議、自由貿易協定（FTA）談判等，並以加入RCEP為目標。但台灣若要加入，中國大陸的態度非常重要，故維持良好的兩岸關係將是台灣加入RCEP、保持競爭力的關鍵。

台經濟專家唱反調：影響有限

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳則不以為然，他形容RCEP影響沒有想像中嚴重，威力形同手榴彈，「以100分來說，衝擊可能只有25分」。他指東協10國與中、日、韓、紐、澳之間已有實施生效的FTA，以及正在談判中的FTA，RCEP只是在既有基礎上的升級。至於台灣出口至RCEP成員國的產品，現有約7成金額免關稅，影響相對有限。政府以及產業界應該思考的是，「如何進一步處理這25分的影響，最好是降到只有2、3分」。

對於仍有關稅的產品，像是電機、鋼鐵、紡織與石化塑膠等，李淳指出，中國大陸、日本、韓國分別與東協簽定FTA，「當時（台灣）這些產業就面臨首波壓力，目前看來調整的還不錯，過去10年出口到東協的數量沒有出現滑坡式崩跌。」他認為廠商已歷經轉型，現時已站穩腳步。

他又提到，如今全球局勢改變，國家之間的貿易往來，已轉為注重是否可信賴、是不是市場經濟等，有無簽署法律文件、自貿協定反而不是關鍵。有分析亦指出，中國大陸多年一直來尋求與亞太地區國家進行更大規模經濟整合，現時看來其目標即將達成。事實上，許多成員國也對自身經濟會否過於依賴中國，正保持謹慎態度。澳州與中國政府近期的爭端，便顯露出過分依賴中國的風險。而有份簽署RCEP的日本，正是試圖重新評估中國供應鏈的國家之一。

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責任編輯：陳建錫

商品 日本市場 中美關係 RCEP 自由貿易協定 兩岸關係 貿易 進出口 台灣 南韓

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