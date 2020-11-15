【中美科技戰】黃奇帆：倘新一屆美國政府這樣做 或能開闢新產業

中國國際經濟交流中心副理事長、前重慶市長黃奇帆表示，美國大選結果塵埃初定，如果新一屆美國政府能夠與中國相向而行、基礎上恢復科技合作，或開闢出新產業，有助世界經濟恢復。

黃奇帆周日（15日）出席財新峰會時，作出以上表述。他指出，近年國際間的信任關係，沒有因國際分工深化和貿易往來而加深，原因在於個別國家頻頻依靠自身的技術優勢來鎖他人咽喉、濫用國家安全藉口限制他國投資，這種不對稱的技術鴻溝，在客觀上給逆全球化、霸權主義、單邊主義提供了殺手鐧。

他稱，重建全球信任，根本之道在於要實現科技上的自立自強，更重視關鍵環節的研發、創新和品牌。

他認為，美國新一屆政府，如果在互惠互利的基礎上恢復科技合作，完全有可能開闢出一個又一個以前想都想不到的新產業，進而將新一輪科技和產業革命推向前進，繼續將世界經濟的蛋糕做大，世界經濟也將會從疫情中很快恢復。

「規則之爭」免不了

不過，黃奇帆也指出，全球經貿格局正加速演化，美國大選後對華政策、經貿政策可能會有一些變化，但長期來看「規則之爭」是免不了。

他說，中共十九屆五中全會提出的「實施自由貿易區提升戰略，構建面向全球的高標準自由貿易區網絡」，就是主動應對規則之爭、積極參與國際經濟治理的重大舉措。他認為，中國採取的這種提升戰略，正是通過求同存異、尋求最大公約數的辦法，來建立基於規則的信任，進而助推建設開放型世界經濟。

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責任編輯：林佩怡

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