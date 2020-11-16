内地10月消費品零售總額年升4.3% 差過預期（更新版）

中國1至10月社會消費品零售總額按年跌5.9%，符合預期，較前值跌幅收窄。中國10月社會消費品零售總額按年升4.3%，差過預期。其中除汽車以外的消費品零售額34868億元，增長3.6%。1—10月份，社會消費品零售總額311901億元，按年下降5.9%，符合預期，其中除汽車以外的消費品零售額281428億元，下降6.0%。

按經營單位所在地分，10月份，城鎮消費品零售額33498億元，按年增長4.2%；鄉村消費品零售額5078億元，增長5.1%。1—10月份，城鎮消費品零售額270341億元，按年下降6.0%；鄉村消費品零售額41559億元，下降5.4%。

▲ 内地10月消費品零售總額年升4.3% 差過預期

按消費類型分，10月份，商品零售34204億元，按年增長4.8%；餐飲收入4372億元，增長0.8%，9月份為下降2.9%。1—10月份，商品零售282303億元，按年下降4.0%；餐飲收入29598億元，下降21.0%。

1—10月份，全國網上零售額91275億元，按年增長10.9%，增速比1—9月提高1.2個百分點。其中，實物商品網上零售額75619億元，增長16.0%，佔社會消費品零售總額的比重為24.2%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長34.3%、5.6%和17.4%。

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責任編輯：游昊雲

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