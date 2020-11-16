内地頭10月工業增加值升1.8%符預期 10月升幅勝預期

10月份，規模以上工業增加值按年實際增長6.9%，增速與9月份持平，勝預期。按月看，10月份，規模以上工業增加值比上月增長0.78%。1—10月份，規模以上工業增加值同比增長1.8%。分三大門類看，10月份，採礦業增加值同比增長3.5%，增速較9月份加快1.3個百分點；製造業增長7.5%，回落0.1個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.0%，回落0.5個百分點。

分經濟類型看，10月份，國有控股企業增加值同比增長5.4%；股份制企業增長6.9%，外商及港澳台商投資企業增長7.0%；私營企業增長8.2%。分行業看，10月份，41個大類行業中有34個行業增加值保持按年增長。農副食品加工業增長4.8%，紡織業增長9.5%。

化學原料和化學制品制造業增長8.8%，非金屬礦物制品業增長9.3%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長11.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長4.7%，通用設備製造業增長13.1%，專用設備製造業增長8.0%，汽車製造業增長14.7%。

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鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業下降0.7%，電氣機械和器材制造業增長17.6%，計算機、通信和其他電子設備制造業增長5.0%，電力、熱力生產和供應業增長3.6%。分地區看，10月份，東部地區增加值同比增長7.6%，中部地區增長7.0%，西部地區增長6.1%，東北地區增長5.9%。

分產品看，10月份，612產品中有427種產品同比增長。鋼材11848萬噸，同比增長14.2%；水泥24100萬噸，增長9.6%；十種有色金屬545萬噸，增長9.0%；乙烯202萬噸，增長16.5%；汽車248.1萬輛，增長11.1%，其中，新能源汽車16.5萬輛，增長94.1%；发電量6094億千瓦時，增長4.6%；原油加工量5982萬噸，增長2.6%。

10月份，工業企業產品銷售率為98.4%，較上年同月上升0.8個百分點；工業企業實現出口交貨值11.27萬億元，按年名義增長4.3%。中國1至10月規模以上工業增加值則按年上升1.8% ，符合預期，較前值上升1.2%的升幅擴大。

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責任編輯：游昊雲

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