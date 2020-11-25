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澳洲空姐接種中國新冠疫苗回國 結果這樣

國情動向 15:52 2020/11/25

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澳洲空姐Rochelle Crossley接種中國新冠疫苗後回國 結果卻遭質疑

新冠肺炎疫苗到來距離愈來愈近，國藥已宣布其研製的新冠疫苗已伸請上市，澳洲亦有人接種了中國的新冠肺炎疫苗。澳洲一名空中服務員接種了中國國藥集團的新冠疫苗，她有可能是澳洲接種新冠疫苗第一人。不過，這名空姐接種疫苗回到澳洲後，還是受到了機場衛生人員質疑。空姐稱，對方好像覺得自己「犯了錯」，並說「你知道是沒有疫苗的」。

澳洲傳媒報道，澳洲空姐克羅斯（Rochelle Crossley）早前在阿聯酋，接種了中國國藥集團的新冠疫苗。克羅斯是阿聯酋阿提哈德航空（Etihad Airways）的員工，公司大本營位於阿布扎比，而國藥集團疫苗正在當地進行最後階段臨床試驗。

不過，克羅斯回到澳洲時，卻受到自己國家的檢疫人員懷疑。克羅斯拿着疫苗接種文件抵達悉尼機場後，衛生官員感到困惑。克羅斯形容：「他們看着我，好像我是個犯了錯的人，並稱你知道是沒有疫苗的。」（They looked at me like I was the one making a mistake. They said you know there is no vaccine.）

何時能出國遊？張文宏料2022年春 但有個前提

克羅斯解釋，自己接種中國新冠疫苗，是因為染病的恐懼大於疫苗的恐懼。克羅斯一共打了兩針疫苗，第一針後有點咳嗽，但到第二針時已沒有問題。她又稱，每個人接種疫苗後副作用都不同，但主要只是手臂酸痛。

克羅斯最後仍要按照澳洲當局規定，在一家酒店隔離後，才回家與親人團聚。

第5款中國疫苗進入三期臨床 烏茲別克招5000志願者

據報道，中國國藥集團旗下中國生物公司的新冠疫苗，現時已在阿聯酋為3萬人注射，包括阿聯酋總理兼迪拜酋長阿勒馬圖克姆（Mohammed Bin Rashid Al Maktoum）。阿提哈德航空亦安排了部分前線員工接種中國疫苗。

阿聯酋總理阿勒馬圖克姆，也有接種中國新冠疫苗

國藥集團官網顯示，公司研發的新冠疫苗Ⅲ期臨床試驗正在阿聯酋、巴林、埃及、約旦、摩洛哥、秘魯、阿根廷等國家順利推進，並已進入最後衝刺階段，接種志願者超過5萬人，樣本人群覆蓋125個國籍。在多國進行的新冠疫苗Ⅲ期臨床試驗現已接近尾聲，試驗各項數據均好於預期。

但澳洲政府機構「聯邦科學與工業研究組織」（CSIRO）專家格倫費爾（Robert Grenfell）表示，即使疫苗是有效的，也不意味病毒不會繼續傳播。他提醒，現時就算打了疫苗，你的鼻或手上也可能會有病毒，可以傳播開去。

輝瑞疫苗與科興疫苗  兩者有何不同？

巴西恢復中國新冠疫苗試驗 科興稱對疫苗有信心

國藥集團：三期臨床試驗近尾聲 數據好於預期

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責任編輯：連兆鋒

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