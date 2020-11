澳洲空姐接種中國新冠疫苗回國 結果這樣

▲ 澳洲空姐Rochelle Crossley接種中國新冠疫苗後回國 結果卻遭質疑

新冠肺炎疫苗到來距離愈來愈近,國藥已宣布其研製的新冠疫苗已伸請上市,澳洲亦有人接種了中國的新冠肺炎疫苗。澳洲一名空中服務員接種了中國國藥集團的新冠疫苗,她有可能是澳洲接種新冠疫苗第一人。不過,這名空姐接種疫苗回到澳洲後,還是受到了機場衛生人員質疑。空姐稱,對方好像覺得自己「犯了錯」,並說「你知道是沒有疫苗的」。

澳洲傳媒報道,澳洲空姐克羅斯(Rochelle Crossley)早前在阿聯酋,接種了中國國藥集團的新冠疫苗。克羅斯是阿聯酋阿提哈德航空(Etihad Airways)的員工,公司大本營位於阿布扎比,而國藥集團疫苗正在當地進行最後階段臨床試驗。

不過,克羅斯回到澳洲時,卻受到自己國家的檢疫人員懷疑。克羅斯拿着疫苗接種文件抵達悉尼機場後,衛生官員感到困惑。克羅斯形容:「他們看着我,好像我是個犯了錯的人,並稱你知道是沒有疫苗的。」(They looked at me like I was the one making a mistake. They said you know there is no vaccine.)

克羅斯解釋,自己接種中國新冠疫苗,是因為染病的恐懼大於疫苗的恐懼。克羅斯一共打了兩針疫苗,第一針後有點咳嗽,但到第二針時已沒有問題。她又稱,每個人接種疫苗後副作用都不同,但主要只是手臂酸痛。

克羅斯最後仍要按照澳洲當局規定,在一家酒店隔離後,才回家與親人團聚。

據報道,中國國藥集團旗下中國生物公司的新冠疫苗,現時已在阿聯酋為3萬人注射,包括阿聯酋總理兼迪拜酋長阿勒馬圖克姆(Mohammed Bin Rashid Al Maktoum)。阿提哈德航空亦安排了部分前線員工接種中國疫苗。

▲ 阿聯酋總理阿勒馬圖克姆,也有接種中國新冠疫苗

國藥集團官網顯示,公司研發的新冠疫苗Ⅲ期臨床試驗正在阿聯酋、巴林、埃及、約旦、摩洛哥、秘魯、阿根廷等國家順利推進,並已進入最後衝刺階段,接種志願者超過5萬人,樣本人群覆蓋125個國籍。在多國進行的新冠疫苗Ⅲ期臨床試驗現已接近尾聲,試驗各項數據均好於預期。

但澳洲政府機構「聯邦科學與工業研究組織」(CSIRO)專家格倫費爾(Robert Grenfell)表示,即使疫苗是有效的,也不意味病毒不會繼續傳播。他提醒,現時就算打了疫苗,你的鼻或手上也可能會有病毒,可以傳播開去。

