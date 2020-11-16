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【中美角力】美媒：特朗普任期尾聲 擬推這些措施制裁中國

國情動向 10:47 2020/11/16

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美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨總統候選人拜登已宣布勝出大選，但總統特朗普未直接承認敗選，並宣稱將提重大訴訟證選舉「違憲」。不過，美國傳媒報道，特朗普計劃在任期最後幾周內，祭出新的強硬措施，制裁中國，被視為以束縛拜登。

美國新聞網站Axios引述未具名政府高官報道，特朗普可能以侵犯新疆、香港人權，或威脅美國國家安全為由，宣布對更多中國公司、政府實體或官員，實施制裁或施加貿易限制。但官員稱，不要指望在台灣問題上，出現重大新動向，或更多關閉中國在美領事館。

或制裁更多侵犯香港人權官員

據報道，美國國家安全委員會發言人John Ullyot表示，如果中方沒有重大政策轉變，美方任何意圖取消這些措施的舉動將無異「政治自殺」。

特朗普任期最後70天 他可製造甚麼「中國驚奇」

特朗普撤換防長增加衝突可能性？ 環時：關注台海異動

對於特朗普政府在任期結束前對中國採取更強硬措施，外界早有預期。拜登過渡團隊不評論有關報道，白宮暫未回應。

束縛拜登？ 取消制裁或「政治自殺」

金融服務公司Raymond James Financial分析師上周發表報告，預計特朗普政府將有落實更多強硬政策立場的行政命令，而有關執行方式或許很難逆轉。

特朗普上周四（12日）簽署行政命令，禁止美國人或企業投資被指由中國軍方擁有或控制的31間公司。

中國商務部發言人周一（16日）斥美罔顧事實，認定中國有關企業為軍方控制企業，既缺乏依據，也不符合法理，中方堅決反對，批評美方一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，打壓特定中國企業。

發言人又稱，美方人為地對美國投資者進入中國市場設置障礙，甚至將其政治化，這不符合經濟規律，只會使企業錯失發展的良機，損害投資者利益。認為少數政客的行為壓制不了市場的力量。促美停止對中國企業的無理打壓，為中國企業在美正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。

【中美角力】把握任期最後階段？特朗普簽令禁投資31中企（附名單）

【美國大選】中國外交部：尊重美國人民選擇 向拜登表示祝賀

責任編輯：林佩怡

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