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【中美角力】解放軍首曝試射航母殺手細節  美急作此反應（組圖）

國情動向 11:14 2020/11/16

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【中美角力】解放軍首曝試射航母殺手細節  美急作此反應

解放軍今年8月底成功試射有「航母殺手」之稱的東風21D、以及東風26B中程導彈，美國國家利益（The National Interest）等媒體引述媒體報道，解放軍一名退役高官透露，試射的目的是在「警告美國，不要冒任何軍事風險」，這是「中美對抗的底線」。這名高官並說，發射成功後不久，美軍急向中方交涉。

美國國家利益、世界日報等媒體援引南華早報的報道指，這名解放軍退役高官表示，就在美國航母編隊進入南海水域的幾天後，解放軍分別從浙江省、青海省試射了東風21D、以及東風26B，兩枚都擊中了數千公里外西沙海域的移動靶船目標。

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據了解，這名高官是中國空軍退役大校、北京航空航天大學戰略問題研究中心主任王湘穗。

退役軍官  直言試射是回應美軍南海活動

根據時間點和發言內容，這段談話應是王湘穗在參加今年10月23日至10月26日舉行的「2020秋季莫干山會議」時所說，王湘穗當時在會中談及中美關係的走向，他的發言近日出現在互聯網上。

這亦是中方人士首度披露這次「航母殺手」的試射細節，以及任務動機。事實上，王湘穗在會中又說，中國成功試射東風21D以及東風26B，是「明晰的傳遞了信號給美國，不要進行軍事冒險。所以說這一段時間比較安穩」。

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王湘穗並表示，在成功試射不久後，美國駐日內瓦的一名軍方代表即表態稱「中國人有沒有考慮，如果你們殺死航母上數千美國士兵會導致什麼樣的政治後果？」。

王湘穗說，美方認為中國試射是在示強，「但是中國為什麼要示強？是因為美國挑釁在先」。

今年8月底，美國國防部曾公開批評中國在南海水域試射導彈，認此舉破壞了中國2002年做出的避免南海軍事化的承諾。當時中國國防部的回應是「演習行動不針對任何國家」。

美軍據指急向中國交涉  提「政治後果」

一名中方軍事評論員說，「此次試射證實中國的導彈確實對美國軍艦構成了威脅」。

新加坡南洋理工大學國際政治學者拉斯卡（Michael Raska）也表示，中國已經研發出能削弱美國傳統軍事霸權的先進武器系統，「對於美國而言，現在的關鍵就是要維持長期的威懾能力，同時又要能緩和風險」。

東風21D、東風26B都屬解放軍東風26系列中程導彈。而東風26的發射車，於2015年9月的二次大戰結束70周年北京閱兵式上首次展示。

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據報道，東風26射程為4,000公里，可以用於常規和核打擊地面、海軍艦隻目標。它可以攜帶1,200至1,800千克的核彈頭或常規彈頭，這意味著它可以在發生戰爭時直接襲擊諸如美國關島的目標。

東風26被描述為是航母的殺手，因為它可以瞄準美國海軍的尼米茲和福特級核動力超級艦隊。

習近平視察海軍陸戰隊 美軍航母突然掉頭回南海

【南海角力】日自衛隊3軍艦南海演習 環時批不利地區安全

責任編輯：鄧國強

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