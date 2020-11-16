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【中美角力】傅瑩警示中美恐爆歷史悲劇  誤判成關鍵

國情動向 11:36 2020/11/16

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【中美角力】傅瑩警示中美恐爆歷史悲劇  誤判成關鍵

美國大選結果仍待正式公布，但民主黨拜登已暫時手握入主白宮所需的選舉人票，外界高度關注他倘執政、中美兩國關係的走向。北京清華大學戰略與安全研究中心主任傅瑩對此表示，未來中美之間即便競爭不可避免，也應維持可控，但如雙方因誤判而走向衝突，那將是歷史悲劇。

「中國發展高層論壇2020年會」13日晚間進行「後2020時代的中美關係」討論，出席的除了傅瑩外，還包括美國前助理國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）、美國前國防部長科漢（William Cohen）等人。

中美應建穩定「競合關係」

傅瑩表示，中美關係過去4年受到嚴重損害，兩國社會氛圍對彼此都相當負面。但如果雙方因誤判而走向衝突，那將是歷史性悲劇；她認為兩國間即便競爭不可避免，也應是可控的，協調與合作仍應是主導面。

【中美角力】傅高義：中美倘因台灣爆衝突 恐變世界大戰

【中美戰爭？】黃奇帆列3理由　指「中美開戰」是胡說八道

傅瑩認為，中美之間即便競爭不可避免也應是可控的，協調與合作仍應是主導面。兩國應努力進入一個穩定的「競合關係」階段，認真對待和努力解決彼此關切的問題。

傅瑩談到雙方應在經濟和科技、政治和安全以及全球事務領域尋求對話與合作，確定合作的原則和方式。

她又稱，「美方需要了解的是，中國正在全面推進依法治國，不斷加強法治建設。中國也將堅定不移地推進全面深化改革」。

【中美角力】「美不容忍中國平起平坐」 專家：戰爭可能性比預期高

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責任編輯：鄧國強

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